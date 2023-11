Consiglio comunale, “Alassio di tutti”: “Testo sul Dup impreciso e approssimativo. Un copia-incolla dei precedenti”

Alassio. Lo scorso 16 novembre, è andata in scena una nuova seduta del consiglio comunale di Alassio animata da polemiche, in particolare sui punti relativi a Dup, via Neghelli, convenzione Comune-Arte e programma degli eventi natalizi.

A partire all’attacco, con excursus di quanto accaduto, è il gruppo di minoranza “Alassio di tutti”, capitanato da Jan Casella. Si parte dalla questione Dup: “Il Documento Unico di Programmazione è uno dei principali strumenti per la guida di un Comune ed è la trasposizione dei programmi elettorali negli obiettivi che si vogliono raggiungere, dettagliandone le risorse che vengono impegnate per realizzarli, – hanno spiegato da ‘Alassio di tutti’. – Per la minoranza è un documento importantissimo per poter vigilare e controllare l’operato della maggioranza consiliare”.

“Siamo rimasti stupiti nell’osservare che il testo che ci è stato sottoposto dalla squadra di Melgrati fosse impreciso, approssimativo, con una parte testuale in larga parte non aggiornata e che si è rivelata un mero e semplice copia e incolla dei DUP presentati nelle precedenti amministrazioni: dalla giunta Canepa prima e dalla precedente giunta Melgrati poi. Il consigliere Polli ha fatto notare l’impresentabilità di tale documento e l’impossibilità di approvarne i contenuti che, però, la maggioranza ha deciso di approvare in ogni caso, giustificandosi dicendo che verranno apportate delle modifiche successive”, hanno proseguito.

Quindi, il punto relativo al decoro di via Neghelli: “Abbiamo presentato un’interpellanza che aveva l’obiettivo di denunciare lo stato di trasandatezza in cui versa via Neghelli, sia per i lampioni mancanti che per la scarsa pulizia delle strade. A quanto pare, però, la cittadinanza si lamenta di ‘questioni inutili’ poiché l’assessore Invernizzi è prontamente intervenuto affermando che ‘i lampioni caduti in via Neghelli sono solo 8’ e che stiamo cercando di creare problemi inesistenti”.

“Inoltre, a detta sua, le strade di via Neghelli vengono lavate una volta a settimana. Purtroppo è evidente che qualcosa non funzioni nel modo giusto e le foto dei residenti lo dimostrano. Siamo felici di constatare, però, che almeno in seguito alla pubblicazione della nostra interpellanza le strade e i marciapiedi di via Neghelli sono finalmente stati davvero lavati con attenzione”, hanno aggiunto.

Il consigliere Casella, poi, ha espresso, a nome del gruppo, “perplessità in merito alla convenzione tra il Comune e A.R.T.E per la gestione e l’assegnazione degli alloggi in Via Pera, a nostro avviso gli addetti delle Politiche Sociali del nostro Comune sono in grado di svolgere al meglio questa operazione e sono già garanzia di trasparenza. Con questa scelta, a nostro avviso, l’amministrazione, delegando ad A.R.T.E. viene meno al proprio ruolo”.

Infine, sempre Casella ha manifestato “preoccupazione per lo scarno programma eventi del periodo natalizio, e ci auguriamo che venga incrementato, seppur in ritardo, in questi giorni”.