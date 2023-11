Come recuperare i dati da un hard disk danneggiato: software e soluzioni efficaci da utilizzare

L’hard disk è una componente fondamentale di ogni computer e spesso e volentieri è una delle parti più delicate che potrebbe portarci al malfunzionamento dell’intero sistema o alla perdita dei nostri dati.

Questa situazione riguarda sia chi fa un utilizzo amatoriale e domestico del proprio pc che le aziende dove i professionisti hanno dati molto importanti che non devono mai essere persi.

Nell’articolo di oggi proveremo così a darti alcune soluzioni per riuscire a recuperare i dati dal tuo hard disk danneggiato, grazie anche ai preziosi consigli che ci ha fornito Marco Paoli, responsabile di Recovery Italia, azienda che si occupa in modo professionale della questione. Prima di andare oltre, ti suggeriamo anche di dare un’occhiata alla loro sezione dedicata al recupero dati in camera bianca, tecnica che è all’avanguardia nel settore e sicuramente più efficace rispetto a quelle che menzioneremo in seguito, particolarmente adatta alle aziende che devono riuscire a salvare dati e file sensibili e preziosi.

Le soluzioni fai da te con i software dedicati

Come ci spiega Marco Paoli, è possibile, specialmente quando il sistema operativo viene ancora caricato e quando non c’è tanta fretta nel recuperare i dati, sfruttare dei software che sono stati creati appositamente per il recupero dei file dal disco rigido.

Il primo che viene più comunemente in mente riguarda l’utilizzo dello strumento di correzione dei problemi di Windows (fino alla versione numero 7), che, una volta avviato, potrebbe già risolvere la questione, rendendo nuovamente i file accessibili. Lo strumento permette infatti di correggere eventuali errori di sistema che rendono inaccessibile il disco riservato ai dati o alcune partizioni.

Può anche accadere che questo non sia sufficiente e per questo motivo ti consigliamo alcuni software nei prossimi paragrafi.

PhotoRec: software per macOS, Windows e Linux per il recupero di dati dall’hard disk

PhotoRec è un software gratuito e open source dedicato al recupero dei dati da un hard disk. Puoi scaricarlo cliccando qui e installarlo sul tuo pc.

Una volta installato, dovrai avviare il software e dal menu a tendina selezionare il disco su cui agire. Di conseguenza dovrai selezionare l’opzione Naviga e la cartella sulla quale salvare tutti i dati che vengono recuperati dal software.

A questo punto cliccherai su Cerca e attenderai che l’operazione sia completata. Peculiarità importante: puoi anche selezionare in anticipo quali tipologie di file recuperare, come ad esempio foto o documenti, in modo da accelerare l’operazione.

EaseUS Data Recovery: disponibile per Windows e macOS

Questo software è purtroppo a pagamento, anche se nella sua versione gratuita ti permette di recuperare circa 2 GB di materiale in modo da testarlo. Una volta raggiunto il limite ti verrà richiesto di sottoscrivere l’abbonamento.

Potrai scaricarlo dal sito ufficiale e installarlo direttamente sul tuo pc come in precedenza.

Il suo utilizzo è abbastanza immediato e anche adatto alle persone poco esperte: una volta installato, dovrai avviare il programma, selezionare il disco da scansionare dalla sezione Scansione e cliccare su Scan.

Ora ti verrà richiesto di selezionare in quale cartella salvare i file recuperati e di avviare il processo. Verranno identificati tutti i file recuperabili e, attraverso l’apposita spunta Recupera, potrai decidere se salvarli o meno.

Questo programma è anche molto utile nel caso abbia la necessità di recuperare dati da supporti esterni, come ad esempio una chiavetta USB o una SD o microSD della fotocamera o dello smartphone.

Esistono delle soluzioni apposite per le aziende?

In azienda tali processi possono essere percorsi, anche se c’è sempre il forte rischio che i file non siano completamente recuperabili o che possano essere danneggiati. Un conto è perdere le foto delle vacanze, un conto è invece perdere il documento di identità di centinaia di clienti che hanno sottoscritto con noi un contratto, ad esempio.

Spesso risulta inoltre complicato sfruttare i cloud di archiviazione online per le aziende, in quanto si rischia sempre di cedere il diritto e la proprietà su dati sensibili. Su questo punto, potrebbe anche essere molto interessante dare un’occhiata al discorso relativo alla cybersecurity, che è stato un tema di un incontro organizzato dalla Camera di Commercio di Savona nel 2022.

A fronte dell’importanza dei dati da recuperare e della sovente mancanza di un sistema di backup, che invece per il pc domestico è quasi sempre presente, la situazione si denota maggiormente complessa.

In questi casi è quindi molto consigliato rivolgersi ad un servizio professionale che abbia esperienza in materia e sia in grado di lavorare sugli hard disk con tecniche apposite, come ad esempio il recupero dati in camera bianca citato in precedenza.

Chiaramente i costi lievitano rispetto alle soluzioni fai da te, ma al contempo si riesce a risparmiare moltissimo tempo, avendo la garanzia di ottenere risultati.

Seguendo questi semplici consigli riuscirai così a recuperare i dati dal tuo hard disk di casa e avrai una strada chiara da percorrere nel caso abbia problemi in azienda.