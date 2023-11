Liguria. Aria fredda di matrice artica irromperà sulla Liguria nella giornata di sabato 25 novembre determinando forti venti, un calo termico, ma cieli in prevalenza sereni. Aumento della nuvolosità ed arrivo di qualche pioggia tra domenica 26 e lunedi 27 novembre. Ecco le previsioni meteo del Centro Limet per oggi e i prossimi giorni,

Cielo e Fenomeni: mattinata soleggiata e limpida. Pomeriggio con sporadici rovesci sull’estremo Imperiese, per il resto soleggiato e limpido.

Venti: di burrasca da nord tra la notte e il primo mattino (con punte oltre i 100 km/h sui crinali e negli spazi aperti), in attenuazione e rotazione a nord-ovest nell’arco della giornata. Mari: stirato sotto costa, molto mosso al largo, agitato verso la Corsica.

Temperature: minime in calo nelle aree interne e sui crinali, in temporaneo aumento lungo le coste, massime in generale calo. Costa, min: +8/+11°C; max: +12/+14°C; Interno, min: -4°C/+4°C; max: +3/+8°C.

DOMENICA 26 NOVEMBRE: Cielo da sereno a parzialmente nuvoloso nell’arco della giornata senza piogge. Venti: in rotazione a sud-sud-ovest con intensità moderata. Mari: generalmente mosso. Temperature: in ulteriore calo le minime con gelate nelle aree interne, massime stazionarie o in contenuto calo.

LUNEDì 27 NOVEMBRE: Cielo da sereno a parzialmente nuvoloso nell’arco della giornata senza piogge.