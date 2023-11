Che emozione per Moraglio! Ritrova la Cairese e la batte: “Match che avevo cerchiato sul calendario, possiamo battere tutti”

Anche agli osservatori non coinvolti emotivamente ha fatto un certo effetto vedere la Cairese attaccare la porta difesa da Alberto Moraglio. Per anni, l’attuale numero 1 del Campomorone Sant’Olcese è stato leader dello spogliatoio gialloblù tanto da salutare il club con una lettera toccante. Domenica, la soddisfazione della vittoria per 3 a 1 in una partita speciale. Perché se è vero che rancore non ce n’è, vincere contro chi forse non ha fatto di tutto per trattenerti, questa l’impressione dall’esterno, è sempre una soddisfazione doppia.

“Non è stata una settimana come le altre – commenta -. Sono sincero, quando ho letto il calendario ho messo il circoletto su questa partita. Mi aspettavo di viverla con più ansia, ma ha prevalso il piacere e il pensiero di rivedere tanti amici con cui ho trascorsi cinque anni. Ovviamente, ci tenevo a fare bene per fare bella figuara e fare loro uno sgarro. La Cairese è una squadra attrezzata per vincere il campionato. Mi godo la vittoria”.

Tanti giovani in un Campomorone di corsa ma anche con tecnica e con la maturità di sapersi adattare all’avversario: “Abbiamo dimostrato di saper sopperire anche alle assenze. Abbiamo preparato nel modo giusto la partita tenendo conto del valore dell’avversario. L’avere tanti giovani a disposizione ci permette di avere sempre freschezza anche con i cambi. Sono tutti ragazzi con valore, a volte paghiamo qualcosa a livello di malizia ma non di certo a livello di voglia. Provenzano ha spaccato la partita con la sua doppietta”.

Il Campomorone Sant’Olcese è una big o è insieme alle big ai vertici della graduatoria? “Noi dobbiamo rimanere agganciati alle big conclamate. All’inizio erano Cairese e Imperia, poi si è aggiunto il Rivasamba. In casa, abbiamo battuto le prime due e pareggiato con il Rivasamba. Possiamo giocarcela contro tutti“. Il Campomorone è da solo secondo in classifica ad appena un punto di distanza dal Rivasamba primo della classe.