Ceriale piange l’architetto Sergio Lenzi, per molti anni nell’amministrazione comunale

Ceriale. La notizia della scomparsa dell’architetto Sergio Lenzi, 80 anni, si è diffusa ieri sera e ha scosso i tanti cerialesi che lo conoscevano.

Per molti anni ha rivestito incarichi come consigliere comunale e fu anche assessore all’urbanistica negli anni ’80. Lo ricordano tutti come “una persona buona e gentile“, piangendo “un altro pezzo di Ceriale che se ne va”.

Dal gruppo social “Sei di Ceriale se” giungono le condoglianze alla moglie Caterina, ai figli Elena e Diego con Federica e Marco e i nipoti Rebecca, Davide, Andrea ed a tutti i parenti.

L’amministrazione comunale ha voluto esprimere “il dolore e la partecipazione al lutto, porgendo le condoglianza alla famiglia”.

I funerali avranno luogo giovedì 30 novembre, alle 10, presso la Chiesa di San Giovanni Battista, a Ceriale.