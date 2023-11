Ceriale, caduta dal secondo piano: grave un ragazzo

Ceriale. E’ ancora in corso l’esatta ricostruzione dell’episodio nel quale è rimasto gravemente ferito un ragazzo, caduto dal secondo piano di una abitazione in via Sant’Eugenio a Ceriale.

Il giovane è stato trovato a terra semicosciente da alcuni passanti intorno alle 17 e 30 di oggi pomeriggio.

Immediati sono scattati i soccorsi con l’arrivo sul posto dei militi della pubblica assistenza e dell’automedica del 118: a seguito dei traumi e delle ferite riportate, dopo le prime cure da parte dei sanitari, è stato disposto il trasferimento in codice rosso all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Stando a quanto appreso le sue condizioni sono giudicate gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Restano da appurare i motivi della rovinosa caduta, forse di natura accidentale, secondo i primi riscontri, e che sarebbe avvenuta da una finestra dell’abitazione.