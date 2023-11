Carcare piange la scomparsa di Elena Rossi, stroncata da una malattia incurabile

Carcare. Ha combattuto come una guerriera contro una malattia subdola che non le ha lasciato scampo, e ieri si è spenta all’ospedale San Paolo di Savona.

Elena Rossi, 48 anni, carcarese dalla nascita, era impiegata nell’azienda del Gruppo Pirotto. Dopo il diploma al Patetta di Cairo aveva iniziato il suo percorso professionale, portato avanti fino alla scoperta della patologia che l’ha tenuta parecchi mesi in ospedale.

Era una donna solare, sempre con un sorriso per tutti, dolce, nonostante la vita con lei non sia mai stata gentile. Le testimonianze di affetto sui social che da ieri si susseguono sono la testimonianza di quanto fosse amata, in primis dal suo compagno, dai cugini, e dai numerosi amici che l’hanno sostenuta anche nella sua battaglia.

Questa sera e domani, alle 18.30, sarà recitato il rosario nella camera ardente del San Paolo, a Savona, mentre lunedì mattina, alle 10, nella chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista, a Carcare, verrà celebrato il funerale.