Carcare, la minoranza si astiene sul rigassificatore: “Documento contradditorio”. Mirri: “Così peggio di un voto negativo”

Carcare. È passato grazie ai voti favorevoli della maggioranza l’Ordine del giorno contro il rigassificatore discusso ieri sera in consiglio comunale, la minoranza invece ha deciso di astenersi.

“L’idea era quella di votarlo – spiega il consigliere di Insieme per Carcare Franco Bologna – ma non ci sono stati forniti tutti i documenti, in pratica avremmo dovuto votare alla cieca un documento politico della maggioranza, in cui si parlava quasi solo della riviera e Carcare veniva menzionato qua e là”.

“Inoltre – aggiunge il consigliere Christian De Vecchi – il documento presentava una palese contraddizione: da una parte c’erano le osservazioni del Comune di Carcare che sono possibiliste, dall’altra invece un testo politico che si dice contrario al progetto. Abbiamo chiesto di rivedere il documento al prossimo consiglio comunale, quantomeno corretto in alcune parti, ma il sindaco non ha accettato. Probabilmente non può aspettare perché deve rendere conto al suo partito”.

“Non ho accettato perché, al contrario di quello che dicono, i documenti sono stati forniti e hanno avuto una settimana per visionare l’ordine del giorno, quindi il fatto di farlo slittare era una semplice presa di posizione – spiega il sindaco Rodolfo Mirri – Credo che l’astensione sia ancora peggio di un voto negativo, in quanto così non si esprime la propria posizione, soprattutto in questo caso: è un ordine del giorno politico, o si è a favore o contro. Per quanto riguarda le osservazioni, sono state redatte dai tecnici e quindi non possono avere un carattere politico. Riteniamo che il discorso interessi tutta provincia: i valbormidesi frequentano le spiagge savonesi e hanno case in riviera, così come i rivieraschi hanno case nell’entroterra”.

Ma il rigassificatore è stato solo l’ultimo punto affrontato da un consiglio comunale particolarmente acceso. In particolare, alla minoranza non è piaciuto il comportamento del sindaco che non ha risposto all’interrogazione riguardante le dichiarazioni rilasciate dal primo cittadino durante la riunione del Comitato provinciale dell’ordine e della sicurezza pubblica avvenuta in estate a Cairo. Riunione nella quale Mirri aveva annunciato di voler firmare un’ordinanza per constare i disagi dovuti alla movida, limitando gli orari di apertura dei locali.

“Un impegno che il sindaco si è preso davanti al Prefetto ma che non ha mai portato avanti – evidenzia Franco Bologna – la nostra interrogazione aveva la finalità di capire i motivi per cui l’ordinanza non è più stata fatta, ma il sindaco ci ha detto che avrebbe risposto soltanto se gli avessimo riferito dove abbiamo preso il verbale della riunione. Questa non è una risposta da sindaco, così va contro il regolamento. Tra l’altro, non è un documento segreto, quindi non importa da dove arriva”.

“Vorrei far notare – continua Bologna – che già nel precedente consiglio comunale avevo chiesto chiarimenti al sindaco durante le comunicazioni, ma mi è stato detto che avrei dovuto presentare un’interrogazione (è successo ieri anche al capogruppo Ferraro). L’ho fatto e non ho ricevuto risposta. Ancora una volta il sindaco vuol allungare il brodo e tirarla avanti, lui comunica quello che vuole, commenta, gli altri invece li ferma e prende tempo, senza dare risposte che sono di una semplicità estrema”.

Replica Mirri: “Non è stata fatta nessuna richiesta di accesso agli atti per il verbale della prefettura, probabilmente lo hanno ricevuto da qualche loro amico sindaco e lo trovo irrispettoso nei confronti del prefetto e del comitato sicurezza. Inoltre se gli hanno passato la velina a mano e senza autorizzazione, è un reato. La minoranza si deve mettere in testa che non possono fare interrogazioni durante le comunicazioni, se vogliono spiegazioni in merito a quello che io ho dichiarato devono seguire la prassi, evidentemente in questi 15 anni non hanno capito come funziona la macchina amministrativa”.