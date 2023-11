Carcare, la minoranza: “Il sindaco Mirri si prende i meriti degli altri, racconti la verità”

Carcare. “La tanto sbandierata trasparenza del sindaco Mirri è puntualmente offuscata dalla volontà di illustrare i fatti in modo che fa comodo a lui, ma non certo veritiero”. Dopo l’assemblea pubblica tra l’amministrazione comunale e i cittadini, il gruppo di opposizione “Insieme per Carcare” risponde alle nuove accuse mosse ai consiglieri che facevano parte della giunta passata.

“Il primo cittadino, forse già pervaso dall’atmosfera natalizia, si presenta come colui che salverà le sorti del Comune. Ma come? Prendendosi meriti altrui – spiegano Alessandro Ferraro, Franco Bologna, Christian De Vecchi e Stefania Resio – In merito alla Corte dei Conti, vorremmo precisare che, nonostante la richiesta di accesso agli atti per conoscere la corrispondenza tra gli uffici comunali e suddetto organo costituzionale dal 16 maggio ad oggi, non è pervenuta nessuna informazione, non sarà per caso che proprio il tribunale contabile ha sollecitato un incontro per avere aggiornamenti sull’andamento finanziario? E inoltre, come mai in quella sede non sono stati illustrati i risultati del recupero crediti che, guarda caso, avviato proprio durante il nostro mandato e criticato dalla nuova giunta, frutterà una congrua entrata e permetterà al sindaco Mirri di appianare i conti entro la data stabilita?”.

“Per spiegare meglio la situazione, la Corte dei Conti invita il Comune in udienza a Genova, chiede di produrre delle osservazioni tecniche prima dell’udienza, ma il Comune non inserisce i dati, peraltro positivi, del buon andamento delle operazioni di recupero crediti avviate negli anni precedenti. Nel merito di questa omissione ne nascono un’interrogazione e due accessi agli atti per fare chiarezza – precisa la minoranza – Il recupero crediti è un’entrata fondamentale che inserita in bilancio aiuta ad abbattere il disavanzo creato dai debiti tributari dei cittadini nei confronti dell’ente”.

“Siamo sempre più convinti che la nuova giunta voglia millantare meriti e nascondere la verità. Peccato che ci siano atti e verbali che tradiscono la mera volontà di apparire. Non basta coinvolgere i dipendenti comunali a garanzia di ciò che si afferma, gli stessi, che, tra l’altro, alla precedente amministrazione hanno sempre dato parere favorevole a tutte le manovre finanziarie. La carta, per fortuna, canta…” concludono i consiglieri di opposizione con un’ultima stoccata riferita all’aumento delle indennità a cui “giusto per dovere di cronaca, non solo come ex amministratori non abbiamo percepito, ma non sono nemmeno stati contemplati per le casse comunali”.