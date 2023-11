Carcare, il consigliere Giorgia Ugdonne si dimette: “Penso di aver dato il mio contributo alla città, ora voglio più tranquillità”

Carcare. “Dopo dieci anni di amministrazione, ho deciso di prendermi un po’ di riposo e pensare a me stessa”. È questa la motivazione che ha spinto Giorgia Ugdonne a presentare le dimissioni da consigliere e lasciare il gruppo di minoranza “Insieme per Carcare”.

Domani sera (9 novembre), le dimissioni verranno ufficializzate in consiglio comunale dove verrà nominata la sua sostituta, ovvero Stefania Resio, la prima dei non eletti della lista. L’insegnante del liceo Calasanzio ha già ricoperto il ruolo di consigliere durante l’ultimo mandato del sindaco De Vecchi.

Decennale invece l’esperienza amministrativa per Ugdonne che ha iniziato la sua avventura come consigliere della giunta Bologna nel 2012, per poi diventare assessore a seguito delle dimissioni di Davide Levratto. Carica che ha mantenuto anche nei cinque anni successivi con De Vecchi, avendo le deleghe allo sport e alla cultura.

“Non me la sentivo più di continuare – spiega Ugdonne – sono gratissima a Christian De Vecchi, Sandro Ferraro e Franco Bologna, abbiano lavorato bene, tra noi ci sono sempre stati e rimarranno massimo disponibilità e una grande amicizia. Mi dispiace abbandonarli, ma so che lascio il testimone a una persona capace che, essendo stata consigliere, conosce già questo mondo. Personalmente, penso di aver dato il mio contributo alla Città, ora è arrivato il momento di pensare più a me e dedicarmi alle mie passioni (ho ricominciato ad allenare a pallavolo), alla mia famiglia, al mio lavoro”.

“Rispettiamo la scelta di Giorgia e la ringraziamo per questi anni insieme, è stato un bel periodo”. Così Alessandro Ferraro, capogruppo di Insieme per Carcare, commenta la dimissioni del consigliere: “Giorgia ha sempre dimostrato grande disponibilità e per noi è stato un punto di forza”. Il testimone dell’Ugdonne, come detto, passerà a Stefania Resio: “Sarà una degna sostituta – dichiara Ferraro – con lei iniziamo di nuovo un percorso, diverso da quelli precedenti ma sempre stimolante”.