Carcare, disavanzo al centro del consiglio comunale. De Vecchi: “Nessuna malamministrazione, è figlio dei tributi non pagati dai cittadini”

Carcare. Disavanzo, raccolta rifiuti, sicurezza e rigassificatore: sono questi gli argomenti al centro della seduta di domani sera del consiglio comunale di Carcare (ore 20:30).

Quattro le interrogazioni presentate dal gruppo di minoranza Insieme per Carcare, che verranno discusse dopo la nomina a consigliere di Stefania Resio (Giorgia Ugdonne ha presentato le dimissioni). La metà riguarda il tanto discusso disavanzo amministrativo di 400mila euro, che la Corte dei Conti ha invitato a risanare entro due mesi.

“Queste due interrogazioni – spiega il consigliere nonché ex sindaco Christian De Vecchi – hanno la finalità di sottolineare quale è l’origine del disavanzo: come certificato dal revisore dei conti in due relazioni, è figlio del Fondo crediti dubbia esigibilità, ovvero i debiti che i cittadini carcaresi hanno nei confronti del Comune. L’equilibrio tra le entrate e le uscite del Comune è un risultato di amministrazione positivo e quindi il disavanzo non è un problema di malamministrazione come continua a dichiarare il sindaco”.

“Personalmente so di aver sempre agito a norma di legge e di aver sempre seguito quello che mi è stato detto dalla Corte dei Conti, come procedere con il recupero crediti. Un’azione che Mirri ha sempre osteggiato, organizzando assemblee pubbliche, e che invece ora si trova ad affrontare in prima persona”, sottolinea De Vecchi.

E riguardo al rischio del pre dissesto, aggiunge: “E’ una possibilità, se così fosse il disavanzo sarebbe spalmato in diverse annualità e questo e permetterebbe di garantire più servizi ai cittadini. Tra le conseguenze ci sarebbero il taglio agli straordinari dei dipendenti pubblici e il dimezzamento delle indennità degli amministratori”.

In consiglio si parlerà anche di raccolta rifiuti ed in particolare dei controlli effettuati sul servizio svolto da Proteo. Insieme per Carcare infatti ha sottolineato come quanto dichiarato dal sindaco Mirri a IVG (“abbiamo controllato l’operato dell’azienda attraverso il Gps sui mezzi e la raccolta viene effettuata come dovrebbe”) non sia consentito dalla normativa, secondo cui a svolgere le verifiche sui dipendenti della ditta non può essere il Comune.

Il gruppo di minoranza interrogherà il sindaco anche riguardo alle dichiarazioni rilasciate durante la riunione del Comitato provinciale dell’ordine e della sicurezza pubblica che si è tenuta a Cairo, lo scorso 29 giugno. Incontro durante il quale, “davanti al prefetto, il sindaco Mirri ha annunciato che avrebbe, nei giorni successivi, firmato un’ordinanza per constare i disagi dovuti alla movida, limitando gli orari di apertura dei locali. Un impegno che il sindaco si è preso davanti al Prefetto ma che non ha mai portato avanti”, evidenziano dall’opposizione.

In consiglio si parlerà anche del rigassificatore, con l’ordine del giorno presentato da Cambia Carcare: la volontà della maggioranza è quella di esprimere una posizione netta e contraria al progetto da parte di tutto il parlamentino carcarese.