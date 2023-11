Capitaneria di porto, esercitazione antinquinamento a tutela del mare in caso di emergenza

Nella mattinata odierna presso il porto di Savona ha avuto luogo una esercitazione per testare la prontezza e la risposta del dispositivo antinquinamento portuale in caso di emergenza. Lo scenario ha riguardato la simulazione di un evento incidentale su nave cisterna ormeggiata presso l’accosto n. 26 in concessione alla società Monfer.

In particolare è stato simulato, che durante le operazioni di discarica del prodotto commerciale denominato Palm Oil, dalla nave all’impianto di stoccaggio, si sia verificata una rottura accidentale della manichetta di collegamento e di conseguenza lo sversamento in mare di circa 10 metri cubi di prodotto inquinante.

Al fine di testare il dispositivo antinquinamento locale sono intervenuti tre mezzi navali della società Transmare srl, concessionaria del servizio antinquinamento portuale, che hanno provveduto a stendere panne galleggianti intorno all’unità al fine di scongiurare il pericolo di spandimento della sostanza inquinante in mare.

I mezzi antinquinamento in seguito hanno impiegato particolari attrezzature denominate skimmer a spazzola, volte a contenere e rimuovere il prodotto dallo specchio acqueo.

All’esercitazione hanno partecipato oltre che il personale della Monfer, anche personale dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale e il consulente chimico del porto.

Dalla Sala Operativa e dal Centro V.T.S. della Capitaneria di porto – Guardia costiera di Savona sono state coordinate tutte le operazioni che hanno visto impiegato anche il personale del Nucleo Nostromi e della motovedetta CP 863 al fine di effettuare i dovuti campionamenti del prodotto e l’interdizione dell’area al fine di consentire in sicurezza le operazioni dei mezzi antinquinamento impegnati.

“L’esercitazione ha avuto esito molto soddisfacente e ha espresso, ancora una volta, una perfetta sinergia tra gli attori interessati, a diverso titolo, dallo scenario d’emergenza. Il dispositivo antinquinamento ha risposto efficacemente ed in aderenza al piano operativo locale di pronto intervento per la difesa del mare in vigore” affermano dalla Capitaneria di Porto di Savona.