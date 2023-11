Cantiere piazza Diaz a Savona, l’assessore Parodi: “Aspettiamo che la ditta firmi il progetto modificato”

Savona. Ancora polemiche sui lavori di riqualificazione del teatro Chiabrera e di piazza Diaz.

In commissione consiliare, in occasione della presentazione del documento unico di programmazione, il capogruppo di PensieroLibero.zero evidenzia i notevoli ritardi sul cronoprogramma previsto: “Ci fu una dichiarazione non conforme allo stato delle cose. Quando i lavori si fermarono per oltre 4 mesi fu dichiarato che era uno stop dovuto alle richieste della Soprintendeza, ma riguardava solo la parte interna, non la piazza”.

Il consigliere poi chiede una data certa sulla fine lavori. Anche il consigliere Angelo Schirru chiede come stanno procedendo i lavori.

“Il progetto è stato modificato seguendo le richieste di intervento avanzate dalla Soprintendenza”, ha ricordato in apertura l’assessore ai lavori pubblici Lionello Parodi. E poi ha replicato alle domande dell’opposizione: “Stiamo aspettando che la ditta firmi la variante del progetto. Aspettiamo materiali per la fontana e la pavimentazione della via che porta a edifici e garage fino alla scaletta che va alla Villetta”.