Calvisio, il 3 dicembre Maria Maddalena Scarrone riceverà il lettorato

Finale Ligure. Il 3 dicembre, prima domenica di Avvento, alle ore 9:30 nella Chiesa Santi Cipriano e Gennaro, nella frazione Calvisio, il vescovo Calogero Marino presiederà la messa durante la quale conferirà il ministero istituito del lettorato a Maria Maddalena Scarrone. La parrocchiana ha seguito il percorso di formazione organizzato dagli uffici Catechistico e Liturgico della Diocesi di Savona-Noli insieme agli altri candidati che hanno ricevuto i rispettivi ministeri durante la Veglia di Inizio dell’Anno Pastorale 2023-2024, il 7 ottobre nella Cattedrale Nostra Signora Assunta, a cui Scarrone è stata impossibilitata a partecipare.

Intanto sono ancora aperte le candidature per nuovi lettori, accoliti e catechisti. “Anche tramite questi ministeri stiamo accogliendo ‘la possibilità concreta di ridisegnare li volto delle comunità cristiane’ (Nota CEl del 5/6/2022 sui ministeri istituiti) – scrive monsignor Marino in una lettera – Il cammino di formazione offerto lo scorso anno mi è sembrato adeguato nella sua essenzialità. Penso possa essere riproposto anche in quest’anno pastorale”.

Per partecipare è necessario aver compiuto venticinque anni d’età. I parroci possono segnalare i nominativi degli interessati al direttore dell’Ufficio Catechistico don Germano Grazzini all’indirizzo di posta elettronica ufficio.catechistico@diocesisavona.it o a dighegi@libero.it entro il 16 dicembre.