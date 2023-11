Calciomercato. I gemelli Graziani tornano in Liguria? Imperia e Cairese ci provano

Imperia/Cairo Montenotte. L’anno scorso ad Albenga sono stati due dei protagonisti della cavalcata ingauna per la Serie D. Oggi militano nell’Asti ma qualcosa potrebbe cambiare nel giro delle prossime settimane.

In questi giorni è circolata la voce che Thomas e Gabriel Graziani avrebbero ricevuto chiamate dall’Eccellenza per tornare in Liguria: la corsa a due sembra tra Imperia e Cairese.

In nerazzurro tanti ex compagni della squadra della passata stagione ad Albenga e, soprattutto, ritroverebbero Pietro Buttu, con cui si era creato un forte rapporto umano. Un organico che, implementato con questi due giocatori, diventerebbe ancora più completo e pronto ad insidiare il primo posto.

Sul fronte gialloblù si punterebbe molto sull’arrivo dei due gemelli 2004. Sarebbero proprio due colpi in reparti in cui la società vorrebbe rinforzarsi maggiormente nel mercato di dicembre (centrocampo e attacco). Anche a Cairo ci sarebbe una parte ingauna ad accoglierli (Scalvini, Gargiulo, Sogno).

Insomma, chi prenderà i gemelli Graziani avrà un surplus sotto tanti aspetti per alzare l’asticella. Ma non resta che aspettare ulteriori sviluppi dal Piemonte, con tempi che però non sono ancora del tutto definiti.