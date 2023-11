Calcio, Vadino vs Millesimo da grandi squalifiche: 7 turni per Hamati, 5 per Icardo

Albenga. Sabato scorso all’Annibale Riva è andata in scena un’incandescente partita, poi tramutatasi in un brutto spettacolo in cui è stato necessario l’intervento dei carabinieri per placarne le acque. Ma oggi è arrivato il referto del Giudice Sportivo che ha portato a squalifiche veramente pesanti.

Sull’episodio al 92esimo delle due espulsioni di Artur Hamati (Vadino) e Gabriele Icardo (Millesimo), il primo è stato squalificato per ben 7 partite. “Dopo aver commesso un fallo, tirava un calcio di lieve entità al fianco di un avversario, che si trova già a terra per il fallo iniziale subito – si legge -. Dopo essere stato espulso, rientrava sul tdg per rivolgere al ddg espressioni minacciose e urlargli un’espressione ingiuriosa con altre minacciose. A fine gara chiedeva scusa all’avversario, ma non al ddg (Art. 36 novellato CGS)”.

Icardo, invece, non scenderà in campo per 5 turni: “Dopo aver subito un fallo di violenza consumata da parte di un avversario, si rialzava in piedi e lo prendeva per il collo, gettandolo a terra con una spinta di lieve entità, senza conseguenze lesive. Uscendo dal tdg, provocava la tifoseria avversaria compiendo un gesto osceno portando le mani ai genitali”.

Ammenda di 200 euro per il Vadino: “Per il comportamento dei propri sostenitori i quali, dal 20′ del I t, fino alla fine della gara, rivolgevano al ddg espressioni gravemente irriguardose, ingiuriose, minacciose e lesive del suo prestigio; al 45′ del II t, dopo il gesto provocatorio di un calciatore avversario, si attaccavano alle grate della recinzione insultando il ddg e la squadra ospite, rivolgendo espressioni minacciose ed ingiuriose al ddg, tanto da indurlo a richiedere l’intervento della forza pubblica per il tramite di un tesserato della società avversaria, in quanto i dirigenti della società non si mostravano collaborativi. All’arrivo dei carabinieri la situazione si calmava (sanzione aggravata per la mancata collaborazione da parte della società)”.