Calcio. Pontelungo da zona Cesarini. Vignola: “Pareggio che vale come una vittoria”

Ceriale. Pareggio sofferto quello ottenuto domenica contro il Ceriale di Brignoli. La squadra dell’albenganese era riuscita a rendersi pericolosa in piùdi un’occasione nel primo tempo, riuscendo anche ad andare in vantaggio, per poi subire due gol nella seconda frazione di gioco. Sotto di un giocatore e di una marcatura, la rosa di Zanardini non si è persa d’animo, credendoci fino all’ultimo e riuscendo a strappare un calcio d’angolo ottenuto da Nardi. Palla dentro ed incornata vincente di Calandrino che permette al Pontelungo di riprendere parzialmente il match.

Grande prova della linea mediana formata da Badoino Alessandro, autore del gol del vantaggio, e del giovane Matteo Vignola: “Abbiamo affrontato la partita nel modo giusto. E’ stato un match difficile avendo giocato anche per qualche minuto in 10, ma siamo riusciti a compattarci bene. Grazie a Calandrino siamo riusciti a pareggiare, per noi vale come una vittoria“.

Squadre che si sono affrontate a viso aperto, regalando uno spettacolo a tutti i tifosi presenti al Merlo. Il centrocampo a tre preparato da Brignoli non è riuscito del tutto a spaventare la rosa granata: “Subito il loro modulo, inaspettato, ci ha messo in difficoltà. Dopo qualche minuto di studio, abbiamo preso le misure e applicato bene le marcature, respingendo le loro scorribande offensive”.

Stagione passata da campioni, questa potrebbe essere quella della consacrazione. La prima stagione in Promozione nella storia del Pontelungo sembra essere una cavalcata da veri esperti della categoria: “L’anno scorso eravamo nettamente più forti dei nostri avversari, quest’anno stiamo trovando squadre molto competitive. Non è facile, ma grazie alle nostre individualità ce la stiamo cavando bene“.