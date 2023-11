Calcio. Il Ceriale riparte dal pareggio contro il Pontelungo. Brignoli: “Ottima prestazione, dobbiamo riprendere il nostro cammino”

Ceriale. Partita movimentata e mai scontata, entrambi i club hanno regalato un bellissimo spettacolo di calcio ai sostenitori accorsi in massa al Merlo. Il Ceriale era riuscito a ribaltare lo svantaggio del primo tempo grazie alle reti di Burdisso e Piu, per poi pareggiare al 94′ grazie alla rete su calcio d’angolo di Calandrino.

Non tutto da rifare ma anzi, un punto importante contro una grande squadra per ricominciare a macinare punti: “Abbiamo disputato un’ottima partita, due disattenzioni su calcio piazzato ci sono costate care, se analizzo gli ultimi gol subiti arrivano tutti da calci da fermo. Dobbiamo essere più attenti e incisivi nei minuti finali, talvolta cercando di addormentare la partita se ci troviamo in vantaggio. Oggi i ragazzi sono stati eccezionali, arrivavamo dalla sconfitta contro il Legino giocata non brillantemente. Oggi abbiamo risposto alla grande giocando come avevamo preparato la partita. Ovviamente il rammarico c’è, dobbiamo partire da qua per riprendere il nostro cammino: queste partite ci servono per crescere”.

Classifica molto corta, anche solo un pareggio può spostare gli equilibri ma, per ciò che ha dimostrato oggi il Ceriale, il nono posto può risultare un po’ stretto: “E’ un campionato molto difficile e ogni squadra è complicata da affrontare. Noi quando vogliamo giochiamo bene, oggi abbiamo voluto sfruttare questa partita per riscattarci dalla scorsa domenica, giocando esattamente come avevamo preparato la partita in settimana. Entrambe le fasce hanno giocato alla grande e finalmente riusciamo a recuperare Sacco a pieno regime, è un giocatore che può fare la differenza. Gli stessi Piu e Burdisso sono importantissimi, devono solo capire che bisogna sempre avere voglia di fare e di imparare perchè sono molto giovani, possiamo levarci delle soddisfazioni“.

Adesso si pensa già alla sfida di mercoledì sera contro la San Francesco Loano in Coppa Liguria: “L’andata è stata bella accesa come è giusto che sia. Ovviamente entrambi vogliamo passare il turno, noi giocheremo come sappiamo senza pressioni. Ho a disposizione una rosa ampia, ogni mio giocatore da il massimo in allenamento, è solo merito loro se otterremo dei risultati“.