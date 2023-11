Calcio, Finale. Svolto il summit serale: Ivan Monti resta in panchina, si attende il mercato di dicembre

Finale Ligure. Si doveva discutere sul da farsi nel giro delle prossime ore in casa Finale. “Tutti in discussione”, così aveva preannunciato Roberto Belvedere nella giornata di infatti. E la crisi di risultati, con una classifica di Promozione che vede i giallorossoblù in zona playout con soli 14 punti, è un dato abbastanza eloquente per mettere tutti in discussione.

Questa sera, infatti, si è svolto il summit societario a riguardo. Un incontro cordiale dal quale si è arrivati ad una decisione: avanti con Ivan Monti in panchina per dare continuità alla guida tecnica e, di conseguenza, fiducia all’operato del direttore sportivo. Poi si aspetterà la sessione invernale di mercato in cui, tra qualche partenza e arrivo, il Finale vorrà provare a riassestarsi a livello di organico per risalire la china.