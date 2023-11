Calcio, Dego battuto dalla Veloce. Brignone non si scalfisce: “Non ricordo parate del mio portiere, ancora più convinto di potermela giocare”

Savona. Dopo una partita veramente equilibrata, al Levratto lo scontro al vertice del girone B di Seconda Categoria lo vince la Veloce: Dego battuto 2-0 con due marcature nel finale di gara.

Il tecnico dei valbormidesi, Massimiliano Brignone, non ne esce affatto scalfito: “La prestazione c’è stata. Siamo andati vicino al gol del vantaggio nel primo tempo almeno in tre occasioni. Una partita equilibrata che se fosse finita 0-0 non ci sarebbe stato niente da dire. Abbiamo fatto un errore in uscita a due minuti dalla fine prendendo una ripartenza da non prendere. Però vado via dal campo della Veloce senza che il mio portiere abbia fatto una parata, quindi posso essere soddisfatto. La sconfitta non ci cambia nulla. Fossimo stati presi a pallonate magari qualche riflessione si poteva fare. Così no, forse sono ancora più convinto di poterci giocare il campionato dopo aver vinto la partita”.

Una classifica cortissima dopo cinque giornate che vede il Dego sotto la capolista Veloce con solo un punto di distanza, ma anche con diverse squadre alle calcagna: “A differenza di altri anni ci sono più squadre che possono giocarsi qualcosa, quindi anche rubare punti alle prime. Mi aspetto equilibrio fino alla fine, anche se con noi e la Veloce ci sono Mallare e Rocchettese che sono due squadre attrezzate per provare a fare il salto di categoria”.