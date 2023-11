Calcio, Coppa Italia. Ceriale vs San Francesco Loano LIVE: si riparte dal 2 a 2, la sera della resa dei conti

CERIALE 0 vs SAN FRANCESCO LOANO 0

20’ Buonocore raccoglie il pallone e con una veronica semina Condorelli e Secco, serve Auteri che vede Totaro in mezzo. Il numero 7 prova una sorta di pallonetto ma riesce solo ad inquadrare la porta, ne esce infatti un passaggio per Vinci che blocca.

18’ Condorelli si incarica di battere la punizione, bel pallone in mezzo che non viene però raccolto da nessuno.

15’ Punizione dalla trequarti per la San Francesco, partita per il momento equilibrata con azione da ambo i lati. Sul pallone Totaro, ma la sfera questa volta finisce ben sopra la traversa.

11’ Basso scippa il pallone a Prudente e subentra in area. Cerca il contatto con Corciulo e finisce a terra, ma l’arbitro ha deciso di non assegnare il rigore.

8’ Pallone perfetto di Totaro nel centro dell’area, ribattuta e tiro di Buonocore che spara alto.

6’ Ammonito Prudente, fallo cattivo ai danni di Auteri.

3’ Primo tiro nello specchio per la San Francesco Loano. Auteri prova il colpo basso, Vinci blocca.

1’ Si comincia con qualche minuto di ritardo, Falamicchia ha trovato un buco nella rete destra del campo, rattoppato tempestivamente. Palla per la San Francesco.

Primo tempo

La partita sta per iniziare, ecco le formazioni ufficiali:

Ceriale: 1 Vinci A, 2 Prudente, 3 Vinci S, 4 Piotto, 5 Corciulo, 6 Genduso, 7 Secco, 8 Farinazzo, 9 Sacco, 10 Condorelli, 11 Beluffi. A disposizione di mister Brignoli ci sono: 12 Luppi, 13 Gloria, 14 Ballone, 15 Sardo, 16 Carofiglio, 17 Cenisio, 18 Piu, 19 Loberto, 20 Burdisso.

San Francesco Loano: 1 Barelli, 2 Angelico, 3 D’Aprile, 4 Alberto, 5 Balla, 6 Basso, 7 Totaro, 8 Buonocore, 9 Rocca, 10 Auteri, 11 Ciravegna. A disposizione di mister Cattardico ci sono: 12 Accame, 13 Taku, 14 D’Aiuto, 15 Giglio, 16 Halaj, 17 Calcagno, 18 Rizzonato, 19 Razzaio, 20 Dahamani.

Arbitro dell’incontro il signor Falamischia della sezione di Savona, coadiuvato da Chamchi e Preci entrambi della sezione di Savona.

Ceriale. Buonasera a tutti cari lettori e ben ritrovati per una sfida che potrebbe essere inclusa nelle più bella della Coppa Italia: il ritorno della partita Ceriale vs San Francesco Loano. La gara d’andata era finita 2 a 2 con una spettacolare rovesciata all’ultimo secondo di Secco, la quale ha permesso alla squadra di Brignoli di trovarsi sul risultato di pareggio al Merlo, davanti al proprio tifo. La squadra di Cattardico invece, prima in Promozione, potrebbe puntare al doppio successo quest’anno, cercando di vincere questa sera e di andare avanti nella competizione.