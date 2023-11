Calcio, clamoroso a Carcare: si dimette Mario Pisano

Carcare. Mister Mario Pisano da domani non sarà più l’allenatore della Carcarese: questa sera, infatti, ha presentato le dimissioni che sono state accettate dalla società.

“Dopo un’attenta analisi, purtroppo ci vediamo costretti ad accettare le dimissioni che ha appena rassegnato Mario. È un altro momento particolare per la società, pensavamo di aver fatto una mossa giusta, ahimè siamo costretti a ricrederci, ora è la cosa migliore da fare”, commenta il presidente Alessandro Ferrero.

Aggiunge il direttore sportivo Edoardo Gandolfo: “Ringrazio Mario per la grande professionalità, l’impegno e tutto quello che ha portato in questo mese, in cui tutti abbiamo imparato qualcosa. Ci tengo a sottolineare che questa separazione avviene con serenità, il mister, a cui noi nonostante i risultati avevamo confermato la fiducia, con grande onestà si è reso conto che probabilmente il suo metodo di lavoro poteva non essere il più produttivo in questo ambiente, venendo da una situazione pregressa completamente diversa. Lo ringrazio non solo per l’aspetto professionale, ma anche umano. Ha dimostrato di essere una gran bella persona, siamo molto dispiaciuti di dover comunicare oggi questa decisione che, ribadisco, è stata presa consensualmente”.

Dichiara il tecnico Mario Pisano: “Questa decisione non è figlia dei risultati, domenica scorsa fosse entrata la traversa di Saviozzi avremmo potuto vincere 2 a 1. Sono stato costretto a fare questa riflessione, perchè nonostante a volte sia passato come presuntuoso, mi definisco molto realista e ci sono dei momenti nella vita in cui devi metterti in discussione e prenderti le tue responsabilità. Sono venuto qui carico di entusiasmo, felicissimo di sposare questa società e cercare in tutti i modi di ripagare la fiducia che mi ha dato la dirigenza. Non ci sono stati problemi a livello personale, ho riflettuto su quello che potevo dare e potevo togliere a questa squadra”.

“Quest’anno per me è una stagione sfortunata – continua il mister – È la prima volta che rassegno le dimissioni in 15 anni da allenatore di prima squadra, così come non mi era mai capitato un esonero, anche questo arrivato qualche mese fa. Mi dispiace che le cose non siano andate come dovevano e di non aver avuto il modo e il tempo di presentarmi in modo adeguato ad una piazza come Carcare. Mi sarebbe piaciuto che qualcuno mi avesse accolto in modo diverso dopo le due vittorie, ma ci può stare perché sostituivo una figura ingombrante e competente come quella di Loris Chiarlone, che merita rispetto. Mi scuso di non essere riuscito a mantenere le aspettative che c’erano su di me, non sono riuscito forse a toccare le corde giuste o in quel preciso momento non ero la persona giusta”.

“Ho pensato ad un certo punto di essere un problema, la società con me è stata sempre leale e io lo sono stato con loro, non potevo non nascondere certe dinamiche. Ho il mio carattere e il mio modo di gestire le cose, non penso di essermi inserito a gamba tesa nello spogliatoio, con i calciatori il rapporto è ottimo, ma le mie idee e le mie convinzioni vengono prima di tutto. Da domani non allenerò più la Carcarese, ma sono sicuro che continueremo ad avere un buon rapporto, sincero e leale come è stato finora”, conclude il tecnico.