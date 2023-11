Calcio, Carcarese. Domenica contro il Ceriale in panchina andrà Ponte: poi la scelta sul nuovo mister

Carcare. In casa Carcarese si sono trascorsi sicuramente momenti migliori. Le dimissioni di Mario Pisano, che ha annunciato assieme alla società, testimoniando un rapporto di stima ancora intatto, hanno comunque lasciato la squadra nuovamente senza una guida tecnica. Domenica al Corrent arriva il Ceriale di Davide Brignoli, ma chi ci sarà in panchina?

La scelta è ricaduta su un mandato momentaneo ad Alessio Ponte, tecnico arrivato a Carcare quest’estate: vice prima di Chiarlone e poi di Pisano. La sfida contro i biancoblù sarà importante per i valbormidesi proprio per provare a rialzarsi dopo questo periodo negativo. L’avversario è apparso in salute, ma i biancorossi necessitano di una vittoria per uscire dalla spirale dei playout. La rosa vale certamente di più della posizione in classifica.

Poi si tornerà a discutere del nome del nuovo allenatore. Continuano le voci su un ritorno di Chiarlone in biancorosso, ma senza sottovalutare ulteriori decisioni che prossima settimana troveranno maggiore chiarezza. Insomma, per ora la Carcarese deve guardare solo al Ceriale.