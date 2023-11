Bper Rari Nantes Savona più forte anche del Telimar: i biancorossi si impongono in Sicilia per 14 a 11

Palermo. Prova di forza della Bper Rari Nantes Savona che si impone a Palermo sul Telimar, l’unica squadra, oltre alla Pro Recco, che in questa stagione è stata capace di battere i biancorossi, precisamente nel preliminare della Euro Cup lo scorso 24 settembre.

La formazione condotta da Alberto Angelini si è presa la sua rivincita imponendosi con 3 reti di scarto in un incontro giocato sul filo dell’equilibrio, risolto in proprio favore dai savonesi grazie ad un allungo in avvio di terzo tempo ed alla maggior freddezza nei momenti decisivi. Ennesima prestazione di alto livello per i biancorossi, che stanno vivendo una stagione eccellente.

La cronaca. A sbloccare il risultato è il Telimar con Woodhead dopo 1’28”. La Rari ribalta rapidamente il risultato e dopo 3’44” di gioco conduce 3 a 1 grazie alle reti di Bruni e Durdic a uomini pari, poi ancora Durdic in superiorità. Le parate di Nicosia, ex di turno che militò nel Telimar due stagioni prima di approdare a Savona, permettono agli ospiti di mantenere il vantaggio; il portiere capitola solo di fronte ad un ex biancorosso, Giorgetti.

In apertura di secondo tempo i padroni di casa pareggiano con Hooper su rigore. Campopiano riporta avanti la Rari e il gol di Erdelyi vale il nuovo più 2. Accorcia le distanze Marini con l’uomo in più; Figlioli fallisce un cinque metri e Giorgetti, a 26″ dal cambio vasca, riporta l’incontro in parità. Ci pensa Durdic, a 3″ dalla fine del tempo, a permettere al Savona di arrivare a metà gara in vantaggio 6 a 5.

Nella terza frazione di gioco la Rari prova a prendere il largo, portandosi sul più 3 con le segnature di Guidi e Durdic. Il Telimar va a segno con Woodhead per il 6-8, Guidi realizza il 6-9, Giorgetti accorcia ancora per il 7-9. Ben cinque reti segnate nei primi 200 secondi di questo tempo. Poi, ancora un botta e risposta: a bersaglio Durdic per i savonesi e Vitale per i siciliani.

La Rari Nantes tiene a distanza gli avversari colpendo, nel quarto tempo, con Durdic e Vavic; nel mezzo c’è il gol di Hooper su rigore, poi va a segno Woodhead per il 10-12. Bruni, in superiorità numerica, a 1’20” dalla sirena, sigla la rete che vale la certezza del successo. Poi è Durdic, oggi grande protagonista, autore di 7 delle 14 reti biancorosse, a realizzare il 10-14. Chiude i conti la rete di Hooper: 11 a 14. Settima vittoria in otto partita di campionato per la Bper Rari Nantes Savona, seconda in classifica con 21 punti; terza sconfitta per il Telimar Palermo, sesto con 13 punti.

In classifica la Bper Rari Nantes Savona consolida il secondo posto. I biancorossi sono solitari in seconda piazza, dietro solamente alla Pro Recco. Sabato 25 novembre alla Zanelli andrà in scena un derby ligure, contro l’Iren Genova Quinto.

Il tabellino:

Telimar Palermo – Bper Rari Nantes Savona 11-14

(Parziali: 2-3, 3-3, 3-4, 3-4)

Telimar Palermo: Jurisic, Marini 1, Vitale 1, Fabiano, Giorgetti 3, Hooper 3, Giliberti, Falsone, Lo Cascio (cap.), Occhione, Lo Dico, Woodhead 3, Girasole Nunez, Nuzzo. All. Marco Baldineti.

Bper Rari Nantes Savona: Nicosia, Rocchi, Patchaliev, Figlioli, Vavic 1, Rizzo (cap.), Urbinati, Bruni 2, Campopiano 1, Guidi 2, Durdic 7, Erdelyi 1, Da Rold, Bragantini. All. Alberto Angelini.

Arbitri: Alessandro Severo e Fabio Ricciotti (Roma). Delegato Fin: Giovanni Lo Dico (Capaci).

Note. Usciti per limite di falli Campopiano, Patchaliev e Occhione nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Telimar 5 su 14 più 2 rigori realizzati, Savona 3 su 8 più 3 rigori di cui 2 realizzati.