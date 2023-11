“Balla coi cinghiali” cerca casa: “Pronti a tornare. Cerchiamo una location accogliente”

Liguria. Il “Balla coi cinghiali” cerca casa. Proprio così perché il festival, nato in Liguria e successivamente ospitato in Piemonte, ha vissuto un lungo stop negli ultimi anni. L’ultima edizione, la 14esima, è andata in scena nel 2019 nella location, ormai divenuta tradizionale, del Forte di Vinadio (Cuneo).

Ma al termine, i lavori di riqualificazione del Forte uniti alla pandemia hanno frenato l’organizzazione di uno dei festival più conosciuti e apprezzati, soprattutto dai giovani ma non solo.

E così è partito l’appello per “cercare una nuova casa” con la promessa di “tornare molto presto non solo con l’evento principe ma anche con altre iniziativa targate BCC”.

“Siamo alla ricerca di nuovi spazi dove portare musica, – hanno spiegato gli organizzatori. – Dopo la 14a edizione a Vinadio e lo stop per i lavori di riqualificazione del forte, la pandemia, siamo infatti da tempo al lavoro per trovare una nuova casa accogliente”.

“Ripartire dopo un periodo di stop non è mai facile, ma nonostante le difficoltà non abbiamo mai smesso di credere in questo progetto nato più di 20 anni fa e che vogliamo continuare a portare avanti. Nell’ultimo anno nuove forze sono entrate nel nostro gruppo e stiamo lavorando per cercare una nuova casa e tornare presto col festival o altri eventi targati BCC e ritrovarci così a ballare di nuovo insieme a tutti voi”, hanno proseguito.

E qui è partito un vero e propio appello a tutti i fan del festival e agli amanti della musica: “Se conosci un luogo selvatico e ospitale possibilmente non lontano dal mare, scrivici: location@ballacoicinghiali.it”.

E perché non in Liguria magari, visto che “Balla coi cinghiali” è nato del 2002 a Bardineto, su iniziativa di un gruppo di amici che “volevano semplicemente che esistesse un luogo per suonare e godersela, contemporaneamente”.