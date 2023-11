Aurelia Bis, ripartiti i lavori in corso Ricci

Savona. Dopo il cantiere dell’Aurelia Bis di Grana, ad Albisola Superiore, anche quello di corso Ricci a Savona inizia a mostrare segni di vita. Sul posto sono comparsi un escavatore e altri mezzi, segno del fatto che le attività sono ricominciate dopo il lungo stop durato quasi 5 anni.

L’opera era ferma dal 2018, con l’80% circa del tracciato completato. I lavori ufficialmente sono ricominciati lo scorso maggio a Grana, in corrispondenza dell’intersezione a raso con via Saettone, costituita da una rotatoria, nel territorio di Albisola Superiore (Svincolo Sansobbia). Anche se durante l’estate non sono mancate le polemiche sul ritmo delle attività: Unione Industriali ha parlato a più riprese di “cantiere pigro e dormiente”, sollecitando Anas a velocizzarlo per rispettare la promessa di rendere fruibile la nuova arteria dopo 3 anni.

Questo tronco termina proprio a Savona con uno svincolo lungo Corso Ricci in prossimità del torrente Letimbro a nord dell’autostrada (Svincolo Letimbro), dove fino ad ora “tutto taceva”. Ora finalmente hanno fatto capolino i primi mezzi, a far sperare in un passo avanti. E proprio ieri si è tenuta a porte chiuse una riunione con il commissario per fare il punto sullo stato di avanzamento dei lavori e sui prossimi passi.

A Legino inoltre, in via Fratelli Rey nella zona dello skate park, hanno preso il via all’inizio del mese i carotaggi propedeutici per il tratto che, bypassando in galleria tutta l’area urbanizzata di Savona, terminerà in Via Caravaggio, collegandosi agevolmente al casello autostradale.

La Variante Aurelia (primo e secondo lotto), che permetterà connessione tra i caselli dell’A10 di Savona e Albisola e i porti di Savona e Vado, ha visto un investimento da parte di Anas di oltre 89 milioni per lavori e servizi.