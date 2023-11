Attacco ai record alla Savona Half Marathon, la 9° edizione tra gara e spettacoli in piazza

Savona. Parco atleti di primissimo ordine alla 9a Savona Half Marathon International che tornerà in scena domenica prossima, 26 novembre.

I primati della gara (1h03’45” del ruandese John Hakizimana e 1h13’47” dell’etiope Addisalem Belay Tegegn e sulla 10 km 31’53” di Ghebrehanna Savio e 35’19” della russa Evgeniia Taubert) sono ad alto rischio considerando le presenze sia nella mezza maratona che nella 10km, che tra l’altro sarà valida come seconda prova del Campionato Provinciale Fidal.

Nella “Half” spicca la presenza degli etiopi del Runrace Team, in particolare di Jena Sintayehu Dinksa che quest’anno ha corso in 1h02’30” in Cina e in 1h02’59” a Ras Al Khaimah (UAE) e che è reduce dalla quinta piazza alla 15 km di Istanbul del 3 novembre in 45’31”. Con lui Geletu Dinku Chala e, fra le donne, Bedada Seble Geda e Balcha Aberash Girma. A sfidarli innanzitutto Ayyoub El Bir (Atl. Biotekna), vincitore due settimane fa della “Mezza di Torino” in 1h05’37” e l’azzurro Marouan Razine (Esercito) 1h 05’17” a Reggio Emilia. Poi l’attesissimo esordio sulla mezza di Francesco Breusa, atleta attualmente nel giro della nazionale con un PB sui 10.000 di 28’54”.

Presenti anche Mattia Galliano (Asd Roata Chiusani) terzo lo scorso anno e la coppia della Podistica Valle Varaita formata da Simone Peyracchia e Manuel Solavaggione. Fra le donne fari puntati sulla francese Kristin Colard con un personale di 1h14’.

La presentazione dei “top runner” si svolgerà sabato pomeriggio a partire dalle ore 17,00 in Piazza Sisto IV. Epicentro della corsa sarà, domenica 26, Via Paleocapa, da dove è previsto il via alle ore 9,30, iniziando dalla “Half” e proseguendo con la “Ten/10k”, sia nella versione ‘competitiva’ che in quella ‘non’. In programma anche la “Family Run”, sulla distanza di circa 4 km, aperta a tutti, che si svolgerà nel pomeriggio di sabato 25 per le vie del centro, con partenza da Piazza Sisto IV alle ore 15,30. Sempre sabato, Piazza Sisto IV sarà teatro di un grande show di acqua e fuoco che si terrà a partire dalle ore 21:00.

Iscrizioni ancora possibili fino alle 23:59 di giovedì su Runrace, Endu e presso Sporting Savona. Il costo è di 28 euro per la “Half” e 17 Euro per la “Ten/10k”. I pettorali eventualmente ancora disponibili, viste le premesse eventualità difficile, potranno essere acquistati sabato 25 ai tavoli della Segreteria in Piazza Sisto IV a 35 Euro. I pettorali potranno essere ritirati sabato dalle ore 10, 00 alle ore 18,00 e domenica dalle ore 7,15 alle ore 8,45. Premi per i primi 5 assoluti e i primi 3 di ogni categoria.

Per informazioni: Ass. ”Chicchi di riso” E.T.S. e Podistica Savonese