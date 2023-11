Atletica, oltre 100 studenti di Varazze e Celle al cross scolastico di zona

Celle Ligure. Giornata dedicata al cross per alunne ed alunni delle scuole di Varazze e Celle Ligure. Percorso allestito dai volontari del Centro Atletica Celle Ligure ed Atletica Varazze, con organizzazione coordinata dall’Ufficio Sport e Pubblica Istruzione del Comune di Celle Ligure ed il supporto della Associazione Protezione Civile Tonino Mordeglia di Celle Ligure e dalla Croce Rosa PA Cellese.

Oltre 100 studenti in gara e belle prove, in una giornata contraddistinta dal forte vento di tramontana.

Tra le cadette tripletta delle portacolori di Varazze, con vittoria per Annaviola Bruzzone su Irene La Torre e Lara Fredianelli. 4° e 5° posizione per le cellesi Anita Giusto e Arianna Pucci.

La gara cadetti vede una nuova prova di forza di Valerio Pagano che si impone agevolmente su Mattia Timoni e Simone Andreazza. In questo caso è Celle Ligure a fare tris. Stefano Canepa (Varazze) chiude in 4° posizione, mentre Pietro Ghigliazza (Celle) è quinto.

Nella prova riservata alle ragazze è ancora Celle a dominare, con Greta Corso che prevale in volata su Giorgia Zunino e Giulia Casarino. Quarta è Eldana Arecco (Celle) e la quinta piazza va a Valentina Vigo (Varazze).

La gara ragazzi se la aggiudica Giacomo Veirana (Celle). L’argento è di Ludovico Priano (Varazze), mentre Daniele De Rossi si aggiudica il bronzo. Quarto posto per Elia Sirombra (Celle) e quinto per Riccardo Balsamo (Varazze).

Nella gara promozionale per le 5e elementari sono al via unicamente i rappresentanti di Celle Ligure. In campo femminile si aggiudica la prova Giada Pramvino, su Priscilla Puppo e Victoria Demuru. Tra i maschi gran finale di Loris Frigerio che prevale su Omar Tamoudi ed Andrea Cusimano.