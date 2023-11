Assonautica Savona, approvato all’unanimità il bilancio preventivo per il 2024

Savona. Nel pomeriggio di sabato 25 novembre si è riunita presso i locali del CRAL “Pippo Rebagliati” l’assemblea ordinaria dei soci di Assonautica Provinciale di Savona. Il presidente Giovanni Bauckneht ha aperto l’assemblea esponendo alcune problematiche interne e successivamente la programmazione futura dell’associzione. “Dal suo discorso si evince che uno degli ostacoli a tale programmazione è la mancanza di certezze per il futuro”.

L’assemblea ha dato ampio mandato al Consiglio ed al Presidente “per portare avanti una politica tale da permettere di capire quale sarà la posizione e la dimensione di Assonautica nell’ambito dei nuovi insediamenti portuali. L’Assonautica non deve essere identificata solo con i posti barca, ma quelli sono il mezzo indispensabile per raggiungere l’oggetto sociale, rivolto al territorio ed alle cittadinanze del comprensorio. L’Associazione è preoccupata per eventuale sua penalizzazione che comporterebbe un ridimensionamento delle attività sociali a favore dei cittadini. Sarà compito del Consiglio affrontare questo scoglio che si presenta sulla rotta”.

I soci presenti “hanno approvato all’unanimità il bilancio preventivo, approvando quindi la politica e la programmazione, dando dimostrazione di coesione e di ampio consenso a questo Consiglio per affrontare i problemi futuri”.