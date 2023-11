Aschei vice presidente del consiglio comunale di Savona, Giaccardi: “Il nostro nuovo modo di fare politica spaventa molti”

Savona. “Il nostro nuovo modo di fare politica spaventa molti. Temono che possiamo fare breccia”. Così Daniela Giaccardi commenta la sua “sconfitta” nell’elezione del vice presidente del consiglio comunale di Savona avvenuta ieri.

Il nome di Daniela Giaccardi era proposto da PensieroLibero.zero, mentre Cambiamo sosteneva Luca Aschei, poi risultato vincitore.

“PensieroLibero.zero nasce per dare a Savona una nuova opportunità politica, slegata dai giochi di potere e di partito, e che ha l’unico scopo di migliorare la città che, negli ultimi 30 anni, è stata depauperata, smembrata, impoverita da governanti (bipartisan) senza scrupoli, molto più occupati a tenere poltrone e incarichi che a migliorare il nostro territorio – ricorda oggi Giaccardi – Purtroppo nell’attuale minoranza, sebbene militanti in gruppi consiliari diversi, siedono consiglieri (che hanno votato Aschei) legati a politici che guardano a Savona come ad una cenerentola, in un gioco di ruoli che lavora, anche trasversalmente, con la parte politica avversaria. La nomina di Olivieri in Provincia è stata una delle ultime occasioni per cristallizzare il motto ‘tenere tutto cosi”.

Secondo Giaccardi quella di ieri “era una piccola occasione per dare un segnale di cambiamento che, evidentemente, non vuole nessuno e che solo pochi, maggiormente illuminati, hanno colto. La sensazione avuta ieri è che il nostro nuovo modo di far politica spaventa molti. L’altra sensazione è che molti temano che noi si possa far breccia, forti della capacità di promuovere iniziative, di contrastare, nel merito, le fandonie che spesso vogliono farci digerire, di assumere, con coraggio e mettendoci la faccia, decisioni chiare e puntuali , senza mai lavorare dietro alle spalle”.

“Continueremo ad opporci a questo sistema, convinti che Savona ed i suoi cittadini meritino ben altro e maggiore rispetto da parte di tutti, istituzioni comprese”, conclude.