Andora, successo per il corso di difesa personale femminile

Andora. Prosegue presso la palestra scolastica di Via Cavour ad Andora il corso di legittima difesa personale femminile organizzato dalla Scuola Wado Ryu Karate Andora asd.

Il progetto è stato avviato in data 3 novembre ed è stato preceduto da un incontro informativo rivolto alla cittadinanza e patrocinato dal Comune di Andora, voluto dall’Associazione sportiva non solo per presentare l’iniziativa, ma anche per fornire un quadro di insieme circa l’attualissima problematica della violenza contro le donne e dare qualificate informazioni in merito alla normativa vigente in materia di legittima difesa, agli strumenti legali a disposizione per contrastare abusi e violenze, agli enti e ai soggetti istituzionali e di volontariato formalmente riconosciuti cui potersi rivolgere per chiedere aiuto.

“Il corso insegna tecniche di Metodo Globale Autodifesa”, spiega il Maestro Simonetta Ilario. “Si tratta di un programma tecnico multidisciplinare messo a punto dalla Federazione Sportiva FIJLKAM ed ideato per fornire ai suoi praticanti un valido sistema di difesa che si basa sui principi di flessibilità e di cedevolezza su cui si imperniano tutte le arti marziali. Rappresenta una equilibrata sintesi delle tecniche più efficaci derivate dalle discipline di combattimento volte alla difesa, trasformando a proprio vantaggio le energie impiegate dall’aggressore. La finalità è quella di far acquisire alle partecipanti capacità di reazione ed automatismi difensivi che permettano loro di prevenire situazioni rischiose oppure, all’occorrenza, di contrastare aggressioni”.

Continua Simonetta: “Si tratta di mosse e tecniche praticabili da persone di ogni età, sesso e cosituzione fisica. Il corso ha incontrato l’apprezzamento della cittadinanza ed ha già raggiunto un considerevole numero di adesioni. Chi fosse interessato a prendervi parte è invitato ad affrettarsi in quanto i posti ancora disponibili sono limitati”.