Anche Cairo in Comune diserta il consiglio: “Per rispetto dei cittadini”. E scrive al prefetto

Cairo Montenotte. Anche Cairo in Comune non parteciperà al consiglio comunale convocato per domani (9 novembre). Dopo l’annuncio di Più Cairo, arriva anche quello del gruppo guidato da Giorgia Ferrari che ha segnalato l’accaduto al prefetto.

La decisione dell’opposizione è arrivata in seguito alla scelta del sindaco Lambertini di inserire solo un punto all’ordine del giorno, ovvero la nomina del revisore dei conti, senza tenere conto delle interrogazioni e mozioni depositate nelle scorse settimane dai due gruppi di minoranza.

“Non parteciperemo, come forma di rispetto per i cittadini, – spiega Giorgia Ferrari. – Riteniamo che non portare in discussione temi importanti tra cui la salute e il trasferimento dei medici di famiglia su cui abbiamo depositato interrogazioni più di un mese fa, sia irriguardoso per i cairesi che aspettano risposte e sia anche uno spreco di risorse pubbliche. In questo modo, almeno il Comune risparmierà i nostri gettoni di presenza. Un risparmio, se pur minimo, simbolico”.

E riguardo alla risposta del sindaco Lambertini che a IVG ha evidenziato come “la nomina del revisore dei conti sia urgente e che entro novembre verrà convocata una nuova seduta”, Ferrari dichiara: “Non riteniamo sufficiente giustificare questa scelta dicendo che a breve verrà convocato un altro consiglio comunale: con una più razionale organizzazione, infatti, si sarebbe potuta evitare una seduta con un solo punto all’ordine del giorno”.

Cairo in Comune, oltre ad aver scritto al sindaco per comunicare la propria assenza, ha inviato una lettera anche al Prefetto: “Gli abbiamo chiesto di valutare se sia stato rispettato il regolamento comunale, in quanto abbiamo depositato più di un mese fa ordini del giorno e interrogazioni ma, nonostante debbano essere discussi entro 30 giorni, ciò non avverrò nella prossima seduta”.