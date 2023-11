Amatori Nuoto Savona gareggia tra le stelle del nuoto al Trofeo Nico Sapio

Il trofeo Nico Sapio è andato in scena a Genova il 10-11-12 novembre, quest’anno ha raggiunto la sua 49° edizione ed è da decenni il trofeo più importante in Liguria. La manifestazione, inoltre, è stata un evento qualificante ai Campionati Europei in vasca corta che si svolgeranno a Otopeni, in Romania, dal 5 al 10 dicembre.

A causa di ciò l’evento ha attratto un elevato numero di campioni del nuoto italiano: Thomas Ceccon (detentore del record del mondo nei 100 dorso in V. 50), Alessandro Miressi, Alberto Razzetti (oro mondiale nei 200 farfalla in V. 25), Simona Quadarella, Benedetta Pilato (oro mondiale nei 100 rana in V. 50), Silvia Di Pietro.

Gli atleti dell’Amatori Nuoto Savona non si sono fatti intimorire dai vari campioni presenti e hanno disputato delle ottime gare.

Gli atleti savonesi che hanno gareggiato nelle categorie juniores e assoluti sono stati: Letizia Vulpetti, terza 2007 nel 50 rana, Francesco Costa, quarto 2004 nel 200 rana, Carlo Ciarlo, che nel 100 dorso è sceso sotto il minuto, Simone Bocchio, che nel 200 misto ha fatto registrare il suo record personale, e Andrea Zanini, che ha disputato un’ottima prova nel 200 stile.

Per le categorie ragazzi ed esordienti A si sono distinti gli atleti Marco Corsiglia, premiato come miglior 2012 nei 100 dorso e Arianna Avanzini che ha centrato l’approdo in finale nei 100 dorso e nei 100 stile. Ottime anche le prove di Francesco Di Donato, secondo 2010 nei 100 delfino, Alessio De Angelo, terzo 2009 nei 100 stile , e Matteo Bagnasco, quinto 2009 nei 100 delfino.

Hanno preso parte alla manifestazione anche Matteo Allegretti, Mascia Sveva e Isabel Rinaldi.