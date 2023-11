Albisola, punto di ascolto ad Ellera: assessore ed assistente Sociale ricevono i cittadini

Albisola Superiore. Prosegue l’attività del “Punto di Ascolto” dei Servizi Sociali, attivato questa primavera nella frazione di Ellera del Comune di Albisola Superiore.

Il progetto, ideato dall’assessore ai Servizi Sociali Calogero Sprio, è stato “pensato per prendere in carico le difficoltà a raggiungere la sede centrale da parte delle persone anziane vuoi per difficoltà motorie e/o per questioni legate ai mezzi di trasporto”.

“La realizzazione di questo spazio – afferma l’assessore Sprio – si è avvalsa da un lato della disponibilità di un locale (l’ex ambulatorio medico) e dall’altra della collaborazione del consigliere di maggioranza e capogruppo Carlo Rossi, della posizione organizzativa dei Servizi Sociali Laura Slotta e delle colleghe che si sono alternate nell’erogare il servizio”.

“Attraverso la realizzazione di questo spazio – prosegue Sprio – si è voluto senza dubbio facilitare l’accesso al settore dei Servizi Sociali da parte dei soggetti più fragili ma anche incrementare la nostra presenza nel territorio, già attuata attraverso l’assistenza domiciliare e la figura del Custode Sociale, allo scopo di poter intervenire più capillarmente nelle zone più periferiche della nostra città intercettando in modo più tempestivo ed efficace i diversi bisogni dei cittadini. Il ricevimento del pubblico viene reso molto semplificato in quanto non è richiesto appuntamento ed è sufficiente presentarsi presso il Punto di Ascolto in una delle date inserite nel calendario affisso sulla porta di ingresso e presso la Società di Ellera”.

“Alla luce dell’esperienza svolta fino ad ora – conclude Sprio – abbiamo ritenuto di apportare due modifiche; la prima riguarda la frequenza: col passaggio alla stagione invernale e l’ipotetica riduzione degli spostamenti verso l’esterno da parte degli anziani si è ritenuto di passare da una frequenza quindicinale ad una mensile ma saremo ben contenti di ridurre l’intervallo di tempo qualora se ne dovesse rappresentare la necessità; il secondo cambiamento riguarda la mia presenza: ho ritenuto di assicurare, ad ogni appuntamento, anche la mia presenza oltre a quella dell’Assistente Sociale in modo da incrementare da un lato il servizio e accogliere le diverse esigenze degli utenti e dall’altra anche per poter effettuare eventuali visite a domicilio ove necessarie e richieste”.

Il prossimo ricevimento dei cittadini si terrà lunedì 27 novembre dalle 10 alle 12. In presenza di adeguate motivazioni è possibile richiedere una visita a domicilio, sempre nella frazione di Ellera, da parte dell’assessore e dell’assistente sociale; in questo caso si invita a contattare l’assessore Sprio al seguente numero: 329.7397811.