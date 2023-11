Albenga, il consiglio approva il Piano della Riserva Naturale: via all’iter per aprire al pubblico l’Isola Gallinara

Albenga. Azioni di tutela e conservazione di habitat, specie animali e vegetali e biodiversità, ma anche grande attenzione alla sentieristica e al piano antincendio. E tutto questo con l’obiettivo di aprire alle visite del pubblico l’isola Gallinara: l’iter è partito.

È questo quanto emerso nell’ultimo consiglio comunale andato in scena ieri sera ad Albenga, con l’approvazione di due piani di tutela e gestione (da circa 50mila euro ognuno) finanziati con i fondi PSR 2014/2020, riguardanti la predisposizione del “Piano di Gestione della Zona Speciale di Conservazione (ZSC)” realizzato da GE.Co srl e del Piano dell’area protetta “Riserva naturale regionale Isola Gallinara” realizzato da ForTea srl.

“I due piani realizzati sono particolarmente importanti e rappresentano il primo passo necessario per la valorizzazione dell’Isola Gallinara, la sua tutela e conservazione e anche la sua fruizione futura, – ha spiegato Giorgio Cangiano, consigliere delegato alla valorizzazione dell’isola Gallinara. – L’obiettivo infatti è quello di rendere fruibile l’isola alla cittadinanza e ai turisti con visite di piccoli gruppi che abbiamo la consapevolezza delle meraviglie che potranno vedere e rispettino l’habitat naturale”.

“Consentire una fruizione consapevole e controllata è il modo migliore per garantire e preservare questo patrimonio naturalistico. L’iter di approvazione ha visto la loro presentazione agli stakeholder e ringrazio in particolare il WWF per l’importante contributo apportato. Colgo l’occasione per ringraziare i professionisti che si sono dedicati alla stesura dei due Piani”, ha concluso.

Ora, dopo l’approvazione in consiglio, vi saranno 30 giorni per le osservazioni e successivamente avverrà l’esame in Regione per l’approvazione definitiva.

“L’isola Gallinara è un bene unico che va tutelato e valorizzato attraverso progetti dedicati che tengano conto dell’importanza che riveste dal punto di vista naturalistico, – il commento del sindaco Riccardo Tomatis. – Solo tutelando in maniera adeguata l’isola sarà possibile conservarne le straordinarie ed uniche caratteristiche e valorizzarla sempre più. Come abbiamo sottolineato in diverse occasioni, la nostra speranza e il nostro obiettivo principale è che l’isola Gallinara possa diventare, in futuro, fruibile, sebbene in maniera controllata, dai cittadini. Un bene così importante da un punto di vista archeologico, naturalistico, culturale merita di poter essere visitato”.