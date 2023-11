Albenga, il Comune premia il responsabile della Protezione civile Giovanni Naso

Albenga. Nel pomeriggio di ieri (giovedì 23 novembre), il sindaco Riccardo Tomatis e la giunta hanno consegnato una targa di riconoscimento a Giovanni Naso, responsabile della Protezione Civile di Albenga che, lo scorso ottobre, ha rappresentato la Città delle Torri e la Regione Liguria al Quirinale in occasione del conferimento della medaglia d’oro al valore civile per la gestione dell’emergenza Covid-19 da parte del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella al Dipartimento della Protezione Civile.

Si legge sulla targa: “L’amministrazione comunale di Albenga ringrazia il rappresentate della Regione Liguria e vicepresidente della Commissione Territoriale del Comitato Nazionale del Volontariato di Protezione Civile Giovanni Naso per la meritevole attività svolta nella funzione di Coordinatore Squadra Comunale Antincendio Boschivo e Protezione Civile ‘A.I.B. Albenga’, contribuendo ad elevare l’immagine del Servizio nazionale, regionale e locale dando prova di significative capacità propositive e gestionali”.

Queste le dichiarazioni del primo cittadino: “Giovanni Naso ha portato un po’ di Albenga al Quirinale e possiamo dire che, anche un po’ della nostra città, è meritevole di quella medaglia al valore civile. La protezione civile è una delle nostre eccellenze e dei nostri orgogli. Il riconoscimento va a Giovanni Naso, ma è come se a riceverlo fossero tutti i volontari che fanno parte di questa realtà”.

“In una squadra come quella della Protezione Civile tutti danno il proprio contributo. È importante sia il volontario o la volontaria che spegne gli incendi sia chi prepara la pasta alla fine della giornata perché è proprio quel momento di condivisione che magari serve a unire e fare squadra e a creare un gruppo nel quale ci si fida l’uno dell’altro. Quello di oggi è un ringraziamento ufficiale per il vostro operato e un ringraziamento per aver portato un po’ di Albenga a Roma a ricevere la medaglia d’oro al valore civile”, ha concluso Tomatis.