Albenga. Incendio ad Albenga. È successo in centro, in via Milano, intorno alle 12,30. A prendere fuoco sarebbe stata un’auto parcheggiata all’interno di un garage.

Sono stati allertati i vigili del fuoco che, giunti sul posto, sono al lavoro per domare le fiamme e mettere in sicurezza il box.

Stando a quanto riferito, nessuno sarebbe rimasto ferito o intossicato.