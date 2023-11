Alassio, l’assessore Invernizzi alla minoranza: “Sui lampioni ci siamo già attivati”

Alassio. A seguito della replica odierna dei consiglieri comunali di “Alassio di Tutti” riguardo alla questione di alcuni lampioni caduti ad Alassio, l’assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Alassio Rocco Invernizzi dichiara: “Le precisazioni dell’Amministrazione Comunale riguardanti alcuni lampioni caduti ad Alassio sono già state fatte”.

“Non ritengo pertanto ci sia altro da aggiungere, se non invitare i colleghi dell’opposizione ad utilizzare la sede del Consiglio comunale per tutte le considerazioni che riterranno opportune”.

“Il nostro tempo e le nostre energie sono costantemente dedicati a rispondere con massima serietà e massimo impegno alle esigenze dei cittadini e dei turisti che vivono Alassio. Lo dimostrano i numerosi progetti importanti che stiamo portando avanti e lo ha dimostrato, per fare solo un esempio, anche la mareggiata dello scorso fine settimana, che ha purtroppo portato devastazione in tutta la regione e che, al contrario, non ha arrecato pressoché alcun danno alla nostra città proprio grazie agli importanti lavori strutturali che abbiamo realizzato negli ultimi anni” conclude.