“After” in consiglio regionale per il piano sociosanitario: la maggioranza chiude la partita con un super-emendamento

Liguria. È ancora in corso dopo tutta la notte la seduta fiume del Consiglio regionale, iniziata martedì mattina all’insegna delle polemiche, sul piano sociosanitario della Liguria.

La partita in realtà è sostanzialmente chiusa grazie al colpo di mano della maggioranza che alle 21.34, negli ultimi minuti della discussione generale, ha presentato in sordina un super-emendamento sostitutivo dell’intero testo, firmato da Brunello Brunetto (Lega), che ha azzerato di fatto gli oltre 120 emendamenti depositati dalla minoranza dopo i lavori in commissione Sanità e bloccato ulteriori possibilità di modifica al provvedimento.

Una mossa che ha pure eliminato sul nascere lo spettro del ricorso al Tar minacciato dall’opposizione per la mancata presentazione in commissione dei 15 emendamenti derivanti dal confronto col ministero della Salute. Il via libera definitivo però deve attendere la chilometrica discussione sugli ordini del giorno della minoranza, circa un centinaio, quasi tutti bocciati dall’aula.

“Lei sta facendo la stessa cosa che ha fatto la presidente Meloni con la manovra – ha accusato il capogruppo del Pd Luca Garibaldi rivolgendosi a Toti -. Questa non è una prova di forza, ma un ulteriore elemento di debolezza. È un modo di salvarvi la pelle ancora una volta, non vi prendete la responsabilità di discutere il piano nel merito. Questa è la prova che non si fida della sua maggioranza”. “Quello che sta avvenendo è sconcio”, ha commentato Ferruccio Sansa che poi ha chiamato in causa l’assessore Angelo Gratarola: “Si vergogni anche lei e chieda scusa”. Per Fabio Tosi, capogruppo del M5s, “con questo super emendamento non fate un torto a me ma a tutte le persone venute per sei mesi in commissione Sanità”. “Avete voluto alterare le regole del gioco, ma non mi meraviglio del presidente Toti, che considero una persona amorale”, ha aggiunto Gianni Pastorino di Linea Condivisa. “Questa situazione fa schifo – rimarca Pippo Rossetti di Azione -. Non si tratta di rispettare il regolamento, ma di mettere le mani nel piatto della questione. La gente che aveva qualche speranza è stata fregata dal maxi emendamento”.

“Avete trasformato quest’aula in una specie di maratona di resistenza. Sta ai diritti dell’opposizione decidere di fare filibustering, ostruzionismo, talvolta anche un gesto eclatante – ha replicato il presidente Giovanni Toti -. A me stupisce che poi si stupisca se lo stesso regolamento viene usato dalla minoranza per i propri diritti di visibilità e tribuna e poi invece ci si indigna quando invece la maggioranza cerca di portare a casa un provvedimento. Mi stupisce la capacità che avete di applicare una doppia morale che non riesco ad applicare neanche a me stesso. Vi chiedo che nell’esercitare in modo molto muscolare i vostri diritti d’opposizione almeno non vi indigniate troppo, altrimenti c’è qualcosa che non mi torna”.

“Non ho sentito una parola di apprezzamento – ha aggiunto l’assessore Angelo Gratarola – Il piano sociosanitario è stato enfatizzato e confuso col funzionamento dei singoli ospedali. Non è una bacchetta magica. È un documento che si muove all’interno del Pnrr” che “rappresenta un’occasione unica e irripetibile per una rivoluzione del territorio e dare agli ospedali la possibilità di recuperare la funzione originaria per cui sono stati costruiti”.

Clima rovente in aula

Ad accendere la miccia per primo è stato il Pd che, in apertura della seduta, ha chiesto di rinviare il provvedimento in commissione denunciando vizi di tipo procedurale e annunciando il ricorso al Tar. Nessuna apertura dal presidente Giovanni Toti che ha chiesto anzi alla maggioranza di bocciare tutte le proposte dell’opposizione. In mattinata era andato in scena il presidio lanciato dal Fronte Comune Ligure per la sanità pubblica che ha riunito rappresentanti di comitati, associazioni e sindacati da tutta la Liguria.

“Chiediamo di rimandare il provvedimento in commissione: la delibera contiene 15 emendamenti, definiti tali in seguito all’interlocuzione col ministero della Salute, ma il documento approvato a marzo dalla giunta disponeva che eventuali proposte del ministero della Salute fossero sottoposte alla competente commissione consiliare. È evidente che le procedure stabilite non siano state rispettate – ha accusato il capogruppo del Pd Luca Garibaldi -. Se il ragionamento ancora non bastasse, la nota contenente il parere del ministero della Salute si riferisce a un piano diverso da quello che abbiamo discusso. Se questo è il modo di iniziare la discussione dopo nove mesi non funziona. Prendete atto che avete sbagliato la procedura, sospendiamo il Consiglio e rimandiamo il provvedimento in commissione”.

“Non esiterò a mettere in campo tutte le azioni giuridiche necessarie”, ha aggiunto poi Gianni Pastorino di Linea Condivisa paventando un ricorso al Tar. “Abbiamo interpellato legali che ci hanno detto che potrebbero esserci vizi procedurali“, ha aggiunto il consigliere e segretario regionale del Pd Davide Natale. Lo stesso Garibaldi ha ribadito che “il provvedimento è passibile di impugnativa“.

Ma il presidente Giovanni Toti ha deciso di tirare dritto: “per ragioni sostanziali, perché le modifiche inviate dal ministero non sono ritenute sostanziali dalla giunta, e per ragioni formali, perché l’aula è sovrana e i provvedimenti che approva sono modificabili fino al termine della discussione generale. Ritengo queste proposte una pura tecnica dilatoria e l’inizio di un filibustering piuttosto lungo, quindi chiederei alla maggioranza di respingere ogni proposta delle opposizioni senza che io debba dare parere negativo”.

Dopo una lunga discussione – in cui non sono mancate accuse “al veleno” a livello personale – il presidente Gianmarco Medusei ha messo in votazione la questione pregiudiziale e la sospensiva, entrambe bocciate grazie al voto contrario di tutta la maggioranza. Medusei ha quindi deciso di avviare la discussione sul piano sociosanitario nonostante ci fossero tre consiglieri di minoranza iscritti a parlare. A quel punto Fabio Tosi e Paolo Ugolini del M5s e Gianni Pastorino di Linea Condivisa sono andati a sedersi al centro dell’aula in segno di protesta, la seduta è stata sospesa e altri colleghi di opposizione hanno “occupato” simbolicamente il Consiglio. I lavori sono poi ripresi nel primo pomeriggio, fino al colpo di scena arrivato in tarda serata.

I commenti

Un piano che è “carta straccia, che va completamente riscritto”, sottolinea il capogruppo del Pd Luca Garibaldi, relatore di minoranza del gruppo insieme ai consiglieri regionali Roberto Arboscello ed Enrico Ioculano. “Un piano che rispecchia appieno un atteggiamento minimalista della sanità pubblica e della politica sanitaria regionale che invece di costruire le condizioni per l’integrazione sociosanitaria nei fatti si consegna alla disintegrazione del sistema pubblico, sempre più debole e più esposto alle prossime crisi. Un quadro desolante – lo descrive il capogruppo Luca Garibaldi – in cui il piano rinuncia ad avere le ambizioni di guidare i processi, per la sua vacuità e la sua estrema flessibilità. La tattica di Toti e della destra, lungo questi anni, è stata di anestetizzare completamente gli elementi di discussione e di tensione sulla sanità, diluendoli in scelte che smontavano pezzo a pezzo gli elementi essenziali della sanità pubblica. Nei fatti le Asl sono state chiuse, ma formalmente restano; la privatizzazione degli ospedali come elemento di ingresso dei privati nella sanità ligure è stata sostituita con un flusso sempre maggiore di acquisto di prestazioni dai privati, che hanno eroso spazio e ruolo ad un pubblico sempre più in difficoltà. Servono investimenti costanti per ripristinare la centralità della cura e del benessere nella nostra regione, non con soluzioni tampone o con una progressiva e lenta ritirata del pubblico come organizzatore delle risposte ai bisogni di salute dei cittadini. Difendere il diritto alla cura è una scelta di civiltà”.

“Se non fosse per il ruolo che ricopriamo come portavoce dei cittadini che chiedono, ormai invano, una sanità pubblica efficiente e giusta, verrebbe da alzare le mani in segno di resa. In Liguria ha vinto la Banda Bassotti: qui, il privato si mangia il pubblico con il benestare della politica – attacca Fabio Tosi, capogruppo del M5s -. La prova che la privatizzazione è scritto nel Dna della destra l’abbiamo avuta all’ultima seduta di commissione, quando la maggioranza ha presentato un emendamento per il via libera, in caso di difficoltà organizzative, per privatizzare 5 case di comunità. Case che dovrebbero essere il punto fermo della medicina territoriale e che sono finanziate con fondi del Pnrr. Ancora una volta, soldi pubblici che traguardano la via del privato. È accettabile? Rifiutiamo l’idea di un piano sociosanitario che privilegia i territori di costa. Rifiutiamo l’idea di un piano che dimentica la dura lezione inferta dalla pandemia, che non ha contezza del personale sanitario realmente necessario per il fabbisogno della nostra Regione, che non affronta le vergognose liste d’attesa con politiche concrete capaci di rispondere in primo luogo alle categorie fragili come gli over 65, che cerca scorciatoie per risolvere l’annosa questione della mobilità passiva; che richiede deroghe alle deroghe già in atto, che scientemente si dà da fare per regalare spazi pubblici al privato. E lo scempio che si sta compiendo all’ospedale di Rapallo è la riprova di questa politica scellerata”.

“Vedrete, sono pronto a scommetterci, saranno privatizzate le case di comunità. Poi forse gli ospedali di comunità. E anche alcuni ospedali. Guarda caso proprio quelle strutture che garantiscono minore complessità di prestazioni e maggiori ricavi – rileva Ferruccio Sansa -. Voi avete creato scientemente le condizioni perché si creasse questa condizione di necessità. Ma le conseguenze saranno enormi: le case di comunità, una dopo l’altra, finiranno ai privati. Privati saranno gli ambulatori che ospiteranno. Privati, alla fine, saranno anche i medici che vi presteranno servizio. È una rivoluzione copernicana anche dal punto di vista del lavoro: le case saranno affidate a società e cooperative, i medici saranno dipendenti di società che, ovviamente, li selezioneranno con riguardo ai costi. Così si sceglieranno i meno esperti, i meno costosi, piuttosto che i più competenti. E alla fine, ancora una volta, i criteri economici prevarranno sul diritto fondamentale – una volta fondamentale – alla salute.

Di diversa opinione Brunello Brunetto (Lega), presidente della commissione Salute: “Può essere considerato un documento che rivoluziona la visione del territorio e che ha per obiettivo una completa riorganizzazione dell’offerta sanitaria Si mira a una presa in carico globale di tutti i bisogni sociali, sociosanitari e sanitari dei liguri, attraverso la semplificazione degli accessi alle cure e ai servizi, grazie anche allo sviluppo di sistemi di assistenza e monitoraggio a distanza in diversi ambiti. Il documento analizza i bisogni socio assistenziali sanitari del territorio, caratterizzati da una fragilità di natura sanitaria e sociale per l’età avanzata della popolazione e ridisegna una risposta socio sanitaria territoriale. Il piano punta sulla tecnologia e sulla digitalizzazione a supporto di tutto il sistema della rete territoriale e ospedaliera. La finalità del piano è la costruzione di un sistema integrato e strutturato di risposte al cittadino, allineato alla domanda e ai bisogni espressi, dove la centralità della persona nei percorsi di cure di presa in carico, è il punto di partenza nel ripensare la riorganizzazione dell’assistenza in tutti i luoghi di cura. Il rafforzamento del concetto della casa come primo luogo di cura, rappresenta il primo passo per migliorare l’accesso alle prestazioni sanitarie. L’ospedale di comunità e la casa di comunità sono il pilastro di questa riorganizzazione, laddove il territorio diventa titolare di una funzione di prevenzione, di prossimità e di presa in carico del paziente, sollevando l’ospedale da ruoli inappropriati o compensativi delle carenze del sistema. In questo quadro si inserisce una nuova visione della rete dell’offerta ospedaliera con la costruzione di tre nuovi ospedali che andranno a modificare l’offerta di territorio del levante (nuovo ospedale Felettino, Asl 4 e 5), del ponente (nuovo ospedale Arma di Taggia, Asl 2 e 1) e dell’area metropolitana genovese (nuovo ospedale Erzelli), e una importante ristrutturazione ed ammodernamento del Santa Corona di Pietra Ligure. La grande scommessa del sistema, che con la Regione coinvolge tutte le figure sanitarie, è dunque quella di ripartire, attraverso scelte condivise con il territorio, per creare un modello di governance basato su una rete di servizi in grado di garantire qualità, motivazione e miglioramento nell’assistenza alle persone, perseguendo politiche di appropriatezza delle prestazioni”.