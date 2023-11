Accensione dell’albero in piazza Sisto, Torretta e Brandale illuminati, musica in strada: il 2 dicembre a Savona iniziano le feste

Savona. Il 2 dicembre Savona si illumina per le feste. L’atmosfera in città comincia a scaldarsi a partire da questo sabato, dunque un po’ prima rispetto agli scorsi anni, grazie a un’opera di illuminazione diffusa che, oltre al tradizionale albero in piazza Sisto, coinvolgerà anche la torretta, i giardini di Villapiana, e tre rotonde cittadine.

“Nell’ambito delle iniziative ‘Mare d’Inverno’, pensate per destagionalizzare il turismo – spiega Elisa Di Padova, vicesindaco e Assessore agli Eventi e al Commercio – abbiamo pensato di anticipare le iniziative natalizie. Lo abbiamo voluto fare anche pensando al commercio, per rendere la città più attrattiva per chi viene in visita per qualche giorno o per un weekend in vista delle Feste”.

“Cultura, shopping e luminarie sono gli ingredienti di questo Natale – aggiunge l’Assessore alla Cultura Nicoletta Negro – Associazioni di categoria, rete dei musei e ceramisti di Savona sono i soggetti che abbiamo coinvolto nelle iniziative riunite sotto l’etichetta ‘Compra Local’”.

LUCI E LUMINARIE. Proprio nell’ottica di una maggior attrattività, quest’anno aumenteranno i punti illuminati, a partire dalla Torretta, monumento simbolo della Città, di cui si è scelto di incorniciare i profili di luce, in modo da creare un effetto Natale anche nella zona del litorale. Una luminaria in 3D, inoltre, vestirà a festa il Brandale per i 100 anni della Campanassa, altre verranno montate in piazza del Popolo e presso i giardini di Viallapiana, in via Zara con l’obiettivo di accendere ogni anno un numero maggiore di quartieri. In questa direzione va anche l’illuminazione di tre rotonde di accesso della città: quella di Corso Tardy e Benech, quella di Lavagnola (per chi proviene da via Nazionale Piemonte) e quella di via Gramsci, per chi arriva da Levante. Quest’anno, infine, le luminarie di via Paleocapa verranno sostenute non solo dai commercianti della via, ma anche dai colleghi del commercio ambulante.

L’ACCENSIONE DELL’ALBERO. Come lo scorso anno l’albero di piazza Sisto sarà un albero di design e verrà acceso sabato 2 dicembre alle ore 17 nel corso di un evento di intrattenimento che partirà alle 15.30 e vedrà l’esibizione degli artisti di DNA Musica e lo spettacolo itinerante della Banda Forzano che si muoverà in giro per la città compiendo una sorta di tour delle installazioni natalizie curate dal Comune.

NATALE IN CORSO ITALIA E VIA MANZONI. Corso Italia e via Manzoni sono invece state scelte da da un’agenzia per un’iniziativa promozionale natalizia collegata a una cantante italiana, i cui dettagli verranno svelati nei prossimi giorni. L’iniziativa prenderà il via, anche in questo caso, il 2 dicembre.

COMPRA LOCAL, REGALA CULTURA. Dall’alleanza tra cultura e commercio nasce l’iniziativa ‘Compra local’ per incentivare le persone a fare i regali di Natale presso i negozi e le botteghe artigiane della città. In particolare, nel pomeriggio dell’8 dicembre chi acquista riceve un ingresso gratis in uno dei musei cittadini. Inoltre quest’anno tra i regali da fare si può scegliere anche di donare un’esperienza culturale da vivere in città.

“Vogliamo sottolineare il fatto – dicono gli assessori Negro e Di Padova – che acquistare i regali sotto casa fa bene al commercio e alla città, perché i negozi di vicinato non sono solo luoghi dove si fanno acquisti, ma anche dove si strigono relazioni e si fa comunità. Per incentivare questo circolo virtuoso abbiamo deciso di legare quest’iniziativa alla possibilità di regalare anche un’esperienza nei musei della città e di organizzare iniziative che coinvolgano le vetrine vestite a festa con la ceramica artigianale. Tutte queste iniziative sono coordinate insieme alle associazioni di categoria e alla rete dei musei e ai ceramisti di Savona”.

Le iniziative sono realizzate grazie al contributo ministeriale del FUNT e ai main sponsor Banca Pianfei Rocca de Baldi e Profumeria delle Piane.