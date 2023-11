A10, tamponamento tra Andora e Albenga: due feriti in ospedale e coda di 3 km

Andora/Albenga. Nuovo incidente (il secondo, dopo quello già avvenuto all’alba) questa mattina sulla A10, tra Andora e Albenga.

Nel sinistro sarebbero rimasti coinvolti diversi veicoli, a causa di un tamponamento avvenuto intorno alle 10 di questa mattina.

Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco, i militi della Croce Bianca di Albenga e Andora e l’automedica del 118. Nel tratto interessato dal sinistro si sono verificati disagi alla viabilità e alcuni chilometri di coda (circa 3, anche se la situazione sta tornando gradualmente alla normalità).

Secondo quanto riferito, non si registrano persone ferite gravemente a causa dello scontro. Due persone sono state trasportate in ospedale in codice giallo all’ospedale Santa Corona.