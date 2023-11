A Laigueglia l’incontro di sensibilizzazione sulla violenza di genere

Laigueglia. Si è svolto ieri presso il Centro Civico Semur en Auxois di Laigueglia l’incontro sulla sensibilizzazione sul tema della violenza di genere, in occasione della giornata mondiale contro la violenza sulle donne.

E’ stato organizzato dal Comune di Laigueglia, in collaborazione con il Centro Antiviolenza “Artemisia Gentileschi”. Introdotti dal Sindaco Giorgio Manfredi e moderati dalla consigliera Lucia Facchineri sono intervenuti quali relatori il Maresciallo Capo Davide Speranza del Comando Stazione Carabinieri di Laigueglia (“Codice Rosso”) e, in rappresentanza del Centro Antiviolenza, la presidente Laura Dagnino, l’avvocato Veronica Caprino, la psicologa Giulia Iacoponi.

L’Amministrazione ringrazia il Commissario Capo, dottoressa Daniela Spaccini per la graditissima partecipazione, in rappresentanza del Questore, dott.ssa Alessandra Simone, i relatori per il loro prezioso apporto di informazioni ed esperienze, don Danilo Galliani e l’avvocato Claudia Arduino per il loro intervento, la Comandante di PL Valentina Ruaro, i cittadini che hanno accolto l’invito a partecipare, le assistenti sociali presenti (dott.ssa Battina Canavaro) e Daniela Bey dell’ufficio Turismo-Cultura-Sport per l’organizzazione dell’evento.