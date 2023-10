Savona. Con un video pubblicato sui suoi canali Facebook, il consigliere regionale Angelo Vaccarezza dice la sua sulla contestazione che lo ha visto protagonista ieri pomeriggio, davanti a Palazzo Nervi, al termine della riunione sul rigassificatore.

“Non avrei voluto fare questo video per parlare di quello che è successo ieri davanti al palazzo della Provincia, ma ho letto troppi post e sentito troppi commenti di persone – spiega Vaccarezza – Persone quasi tutte facenti parte di quel Partito Democratico che sta facendo diventare la vicenda del rigassificatore una questione non più da seguire con un iter amministrativo, ma una questione con importanti profili di ordine pubblico”.

“Al posto di avere come focus quello che è avvenuto all’interno del palazzo della Provincia, quindi l’incontro con il presidente Giovanni Toti (che è anche commissario di quest’opera), la struttura commissariale, Snam e tutte le amministrazioni del nostro territorio coinvolte, si è parlato di più di quello che è successo davanti al palazzo. Davanti al palazzo c’era qualche centinaio di persone che manifestava il proprio dissenso rispetto al progetto. Dal loro punto di vista io avrei commesso un grave errore: sono uscito dalla porta. Sono uscito dalla porta principale della sede di un Ente che mi vede oggi consigliere regionale che partecipa alle riunioni, ieri presidente democraticamente eletto, l’altro ieri sindaco di un Comune che in questo palazzo è sempre venuto per portare le istanze della propria gente. Qualcuno mi ha detto che non avrei dovuto, che sarei dovuto uscire dalla porta posteriore. Ma io non mi vergogno di nulla, soprattutto non mi vergogno della mia storia e di ciò che dico. Quindi, fino a prova contraria, cari ‘compagni’, io esco dalla porta principale”.

“Ma la cosa peggiore non è stata il fatto che, una volta uscito, io sia stato apostrofato in ogni modo. Ci sono abituato: mi hanno insultato tante volte, mi hanno aggredito verbalmente tante volte e sicuramente tante volte ancora succederà. La cosa peggiore è che l’atteggiamento di coloro che sono rappresentanti delle istituzioni e che in quel momento erano fuori dalla porta sia stato, come al solito, meschino. Un atteggiamento tenuto, evidentemente, nella convinzione di riuscire ad incassare un voto da due urla. Compagni, così si va poco lontano. Ve lo dice uno che da 35 anni fa questo strano mestiere e che ha sempre scelto non la via più corta per prendere un voto la volta successiva, ma la via più lunga. Una via che è quella di cercare di amministrare bene. Quindi ascoltate il mio consiglio: cambiate atteggiamento”.

“Anche perché la gente che era lì fuori (a parte qualcuno, come quelli dei centri sociali, che cantava Pueblo unido que mas sera vencido e che quindi non stava conducendo propriamente una manifestazione del tutto apolitica),era gente perbene. Era gente che era lì pensando di dover tutelare i propri figli. Perché se mi dicessero che davanti a casa mia, dove abito coi miei figli, metteranno una bomba atomica, mi tirerei su le maniche e andrei a protestare anche io. Non ce l’ho con loro, ma ce l’ho con chi ha detto queste cose. Quelli che oggi sono sindaci, pubblici officiali, o lo sono stati e oggi sono consiglieri comunali, e che continuano ad alzare il tono dello scontro togliendo dal tavolo il contenuto per andare sullo scontro di piazza. Che dicono no senza nemmeno consentire alla gente di avvicinarsi per parlare. Io non mi sono mai sottratto al confronto. Anche ieri, quando sono uscito, avrei avuto piacere di parlare con qualcuno. Ma non era possibile: tutti urlavano, tutti insultavano. E gli esponenti del Pd mi spingevano via dicendo che io non dovevo stare lì, che la mia presenza era provocatoria. Uno contro 250 era provocatorio”.

Vaccarezza fa poi un esempio: “Immaginiamo che l’amministrazione regionale diventi improvvisamente di centrosinistra. Il presidente di centrosinistra viene a Savona, esce dal palazzo della Provincia e i cittadini intorno a lui lo aggrediscono. Esattamente come è stato fatto ieri con Toti, che ha ricevuto sputi e lanci di bottigliette. Quale pensate sarebbe il titolo sui giornali il giorno dopo? Sarebbe: ‘La democrazia minata dagli squadristi fascisti’. Se invece il presidente è di centrodestra, allora è la ‘legittima richiesta del territorio di opporsi a un’opera’. Questa storia della doppia morale deve finire, compagni. Non è che quando nelle istituzioni ci siamo noi e voi siete in piazza, voi state facendo la rivoluzione e siete la resistenza mentre quando voi siete nelle istituzioni e noi siamo in piazza noi siamo sempre fascisti”.

“Cominciate a rispettare le istituzioni democratiche – è l’invito di Vaccarezza – Siate degni di quei partigiani che celebrate il 25 Aprile e che ci hanno dato la libertà di votare, di essere eletti e, una volta eletti, essere rispettati. Noi non ci sottraiamo al confronto e io non mi sottrarrò mai. Non mi sottraggo agli insulti, non scappo come un coniglio anche se un collega consigliere regionale mi spinge via e aspetto di parlare con le persone. Ieri me ne sono andato per rispetto alla Digos, perché personalmente non l’avrei fatto. Quindi, compagni, cambiare registro. Cominciate a parlare degli interessi della gente, dei savonesi e non del voto che pensate di prendere la prossima volta”.