Un via dedicata a Pertini: il “no” del sindaco di Lucca. Castellini: “Strumentalizzare la sua figura fa rabbrividire”

Stella. “Intitolare una via, una scuola, una piazza a Sandro Pertini è un preservare la memoria di uno degli uomini che ha fatto la storia del XX secolo”. Così il sindaco di Stella Andrea Castellini in una lettera inviata al suo collega Mario Pardini, primo cittadino di Lucca, dopo che l’amministrazione comunale della località toscana ha respinto la proposta della minoranza di dedicare una via a Sandro Pertini, il “presidente più amato” originario proprio di Stella.

Si legge nella missiva: “Caro collega Pardini, Sandro Pertini è una figura che riguarda la memoria di un passato che sembra lontano ma che è più vicino di quanto si creda, i fatti degli ultimi giorni lo dimostrano. Intitolare una via, una scuola, una piazza a Sandro Pertini è un preservare la memoria di uno degli uomini che ha fatto la storia del XX secolo e che ha anche sacrificato la sua gioventù per l’idea di libertà e di democrazia che oggi non insegniamo davvero come si deve alle nuove generazioni”.

“Strumentalizzare Pertini, come nel caso dell’ultimo vostro consiglio comunale, buttandolo dentro una lotta partitica tra destra e sinistra mi fa solo che rabbrividire perché non rende davvero omaggio al nostro concittadino, presidente di tutti, perché Pertini è stato nel suo settennato il presidente di tutti gli italiani e lo ha dimostrato con la sua vicinanza al popolo e con le sue continue scorribande verbali contro i politicanti che si trovavano alla Camera e al Senato”.

Nella sua lettera, Castellini si rivolge direttamente al primo cittadino di Lucca: “La scusante della nuova commissione – spiega Castellini – dal mio modesto punto di vista, non è sufficiente come giustificazione, laddove immagino sapessi benissimo che l’opposizione ne avrebbe creato un caso di Stato. Colgo quindi occasione attraverso questa missiva per invitare te, la tua maggioranza e la tua opposizione qui a Stella, dove è nato, vissuto in parte ed oggi sepolto il presidente Pertini”.

“Spero di ricevere da tutto il consiglio comunale di Lucca una risposta positiva a questo invito ufficiale in modo che possiate toccare con mano chi era davvero il Presidente Pertini”, ha concluso il primo cittadino di Stella.