Trasporti sanitari, Garibaldi (PD): “Serve fondo straordinario”. Gratarola: “Il servizio è garantito”

Liguria. “I trasporti sanitari sono un diritto e non si può fare cassa sui servizi agli utenti. Nell’ultimo trimestre le Asl stringono i cordoni della borsa e chiede ai medici di “valutare le richieste” dei trasporti sanitari, per fare quadrare i conti. Ma che significa? Che il diritto al trasporto vale a seconda del mese? A marzo sì, ad agosto forse, a novembre no, perché sono finiti i soldi? È una prospettiva inaccettabile”.

Così il capogruppo del Partito Democratico in Regione Liguria Luca Garibaldi sui tagli al trasporto sanitario.

“Invece di tagliare sui trasporti, la Regione istituisca un fondo straordinario per compensare l’aumento del carburante e dei costi dei trasporti sanitari”.

“Negli scorsi giorni l’assessore Gratarola si è detto “non preoccupato” dei tagli alla sanità perché quest’anno il Governo ha dato alla Liguria 70 milioni di euro in più (per far carico del caro prezzi e del caro energia). Per cui immagino possa essere coerente per la Regione stanziare risorse anche sul trasporto sanitario, ed evitare così aumenti e tagli che ricadono sui pazienti, che non possono venire penalizzati da scelte contabili. E spero che le stesse Asl rivendichino fondi in più invece che tagliare sui servizi” conclude.

“In Liguria i trasporti sanitari qualificati sono garantiti”, la risposta dell’assessore alla Sanità Angelo Gratarola sul presunto problema della tutela dei trasporti sanitari.

“Per fare ulteriore chiarezza – aggiunge Angelo Gratarola – va ricordato che questo tipo di trasporti sono effettuati non in urgenza sia a favore di pazienti in regime di ricovero e/o continuità di cura, sia a pazienti per i quali, in ragione della patologia della quale sono affetti, possono andare incontro a rischi di peggioramento dello stato di salute durante il trasporto”.

“E’ bene poi sottolineare che, per venire incontro alle esigenze del settore, all’interno della conferenza regionale permanente per i servizi del trasporto sanitario è stato istituito uno specifico tavolo di lavoro per la revisione del sistema tariffario al fine di garantire ad Anpas, Misericordie, Anas e alla Croce Rossa l’effettiva copertura dovuta all’innalzamento dei costi” conclude l’assessore regionale.