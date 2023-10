Terzo mandato, Toti: “Favorevoli a liberalizzare. Limite di due è un’indulgenza all’antipolitica che ha devastato il Paese”

Liguria. “Siamo favorevoli a liberalizzare ogni tipo di mandato. Non si capisce perché, in questo Paese, un ministro possa ricoprire la carica per vent’anni, o un parlamentare magari per 50 anni, e un sindaco di un Comune di 20mila abitanti non possa correre per un terzo mandato. Si tratta di qualcosa di incomprensibile, è un’indulgenza a quell’antipolitica che ha devastato questo Paese”.

Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti in merito al tema del terzo mandato per i sindaci, emerso durante la seconda giornata di lavori dell’Assemblea nazionale di Anci in corso a Genova.

“I cittadini – aggiunge Toti – hanno tutti gli strumenti per poter scegliere il proprio sindaco, e dovrebbero poterlo fare senza vincoli, sbarramenti e senza nessun tipo di ostacolo come quelli che sono stati creati. Oltre a questo, credo che vada preservata la classe dirigente di questo Paese: trovo ulteriormente assurdo impedire a un sindaco con 10 anni di esperienza di ricandidarsi, e così dover scegliere qualcuno che di malavoglia vada a occupare quel posto, in certi casi in qualche modo forzato dai partiti politici in difficoltà perché non trovano candidati all’altezza”.