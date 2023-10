Termovalorizzatore, l’11 ottobre assemblea pubblica a Cairo

Cairo Montenotte. Si terrà mercoledì 11 ottobre alle 20.30 nei locali della Soms a Cairo l’assemblea pubblica con al centro il tema del termovalorizzatore promossa dalcCoordinamento Valbormida del Partito Democratico.

“Il coordinamento Pd Valbormida ha voluto organizzare un incontro pubblico aperto a tutti i cittadini, associazioni e amministratori per discutere sul modello di sviluppo per la Valbormida e della possibile realizzazione di un termovalorizzatore – spiegano i Dem – Abbiamo invitato tutti gli amministratori valbormidesi perché crediamo sia importante che su temi come questo si ci confronti e ci si muova in maniera trasversale, indipendentemente dalla appartenenze partitiche, a tutela e a favore del territorio”.

Parteciperanno all’incontro il segretario regionale del Partito Democratico Davide Natale, il consigliere regionale Roberto Arboscello, il vice presidente della Provincia Massimo Niero e il coordinatore Pd Valbormida Simone Ziglioli.

“Il coordinamento valbormidese del Partito Democratico invita tutti i cittadini della Val Bormida a partecipare numerosi per discutere insieme sul futuro del nostro territorio e sulle sue possibilità di sviluppo”, dicono i dem.

Del tema se ne è parlato anche durante l’ultima seduta del consiglio comunale di Cairo, dove a causa di posizioni divergenti tra maggioranza e minoranza non sono state approvate le due mozioni presentate dall’opposizione, come avvenuto invece a Carcare e Cosseria.