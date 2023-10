Sul tavolo “il futuro della Valbormida”: successo di pubblico per l’incontro organizzato dal Pd valbormidese

Cairo. Grande partecipazione a Cairo Montenotte per l’incontro, organizzato dal partito democratico valbormidese, tenutosi alla SOMS, sul “futuro della Valbormida”.

Presenti il segretario del Partito Democratico Liguria Davide Natale, il consigliere regionale Roberto Arboscello, il vicepresidente della provincia Massimo Niero, il coordinatore del Partito Democratico Valbormida Simone Ziglioli e Emanuele Parrinello, segretario provinciale del Pd.

Un incontro molto partecipato, con molti interventi da parte di cittadini, associazioni e amministratori locali.

Grande soddisfazione per il risultato è stata espressa dal circolo PD di Cairo. Così il segretario Nicolò Lovanio: “Una serata molto partecipata e importante per il nostro territorio. Altre iniziative si dovranno fare su queste tematiche e intraprendere azioni concrete. Il partito democratico cairese collaborerà con tutti coloro che su queste tematiche condivideranno la nostra posizione. Nei prossimi giorni discuteremo collegialmente le diverse tematiche dal referendum a tutte le altre attività che si dovranno mettere in atto”

“Un incontro che ha ribadito che il futuro e lo sviluppo della Valbormida va costruito attraverso il confronto e la condivisione e non con decisioni prese dall’alto e con un pesante impatto sul territorio come il termovalorizzatore”, ha concluso il coordinatore del Pd Valbormida Simone Ziglioli.