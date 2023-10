Savona, Romagnoli decaduta da consigliere: “Dimenticanza costata cara. Non farò ricorso, il mio impegno pubblico continuerà”

Savona. Una banale dimenticanza. Costata però carissima: 25 mila euro di sanzione. Ileana Romagnoli, ex assessore della giunta di Ilaria Caprioglio, conferma che alla base del provvedimento della Corte d’Appello di Genova, che ne ha decretato la decadenza da consigliera comunale (e di conseguenza anche da vicepresidente del consiglio comunale), c’è la mancata comunicazione delle fonti da cui provengono i fondi spesi durante la campagna elettorale del 2021.

“Nella mia storia di persona pubblica e impegnata in politica ho sempre rispettato le legge con scrupolo – spiega – Purtroppo, per un errore mio (ho materialmente dimenticato, contrariamente alla mia consueta meticolosità, la comunicazione scritta di sollecitazione sotto i tanti fascicoli di lavoro) non ho risposto in tempo utile alla richiesta pervenutomi di presentare la documentazione richiesta. Come tutti si può sbagliare anche solo per una semplice dimenticanza tra i mille impegni che riempiono la vita di tutti noi”.

“Nella campagna elettorale ho speso, perfettamente documentati, poco più di 1000 euro” chiarisce. Una beffa: per un importo così basso sarebbe stata sufficiente una autocertificazione, e vengono meno anche eventuali sospetti sulle ragioni per il mancato invio della comunicazione (un obbligo fondamentale di trasparenza). “La documentazione è ovviamente disponibile e la consegnerò comunque, sebbene fuori tempo massimo” fa sapere Romagnoli.

Che poi non rinuncia a togliersi un sassolino dalla scarpa: “Per questa dimenticanza ho pagato una multa sinceramente spropositata e la decadenza dal ruolo di consigliere comunale: un prezzo enorme e, se mi consente, eccessivo“.

“Sono donna delle Istituzioni e come detto abituata a rispettare la legge comunque – prosegue l’ex assessore – Non amo accampare scuse, recriminazioni o dare la colpa ad altri come spesso molti fanno. E’ un modo di fare che non mi appartiene. Mi assumo le mie responsabilità, belle o scomode che siano. E anche in questo caso mi comporterò coerentemente come sempre ho fatto”.

E ora quale futuro per l’amministratrice di condominio, politica di lungo corso, attiva in Comune ormai dal 1994? “Il mio impegno pubblico e politico ovviamente continuerà – annuncia – certa di poter dare un contributo alla comunità di cittadini alla quale appartengo e sono orgogliosa di appartenere”.

Ora in Comune dovrebbe subentrarle la commercialista 50enne Margarita Coppo, prima dei non eletti nella Lista Toti: “Ad ora non ho ricevuto alcuna comunicazione ufficiale” si limita a commentare, facendo sapere che farà le sue valutazioni solo in seguito.