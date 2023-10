Savona, la minoranza si spacca sul vicepresidente del consiglio: eletto Aschei

Savona. A Savona la minoranza si spacca sul vicepresidente. Dopo che l’ex consigliere Ileana Romagnoli è stata dichiarata decaduta dalla carica di consigliere comunale, durante la seduta di oggi è stato eletto il successore. Su Daniela Giaccardi, ha avuto la meglio Luca Aschei.

Il primo candidato, Daniela Giaccardi, era proposto da PensieroLibero.zero, il secondo, Luca Aschei, da Cambiamo (partito dal quale è fuoriuscito mesi fa Fabio Orsi, fondatore insieme a Giaccardi del nuovo gruppo).

Due le votazioni svolte: al primo turno è richiesta la maggioranza assoluta (non raggiunta da nessuno dei due votati). Al secondo turno, dopo la riunione capigruppo che si è espressa sull’interpretazione delle schede bianche prevista dal regolamento del consiglio comunale, è stato eletto Aschei con 6 voti. Nel regolamento, infatti, non è declinato puntualmente come considerare le schede bianche, ma il consiglio, come già successo, ha deciso di considerarle come voto non espresso.

Contestualmente Margarita Coppo Zaimaj è entrata in consiglio comunale e ha partecipato alla sua prima seduta subentrando a Romagnoli.

Romagnoli era stata la seconda più votata della lista, dietro a Pietro Santi e davanti a Fabio Orsi. Margarita Coppo, commercialista di 50 anni, era la prima dei non eletti della Lista Toti.